'महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि फिजिकल रिलेशन...', नीना गुप्ता के इस बयान ने खींचा था ध्यान

नीना गुप्ता देती हैं बेबाक बयान दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता एक्टिंग के साथ ही बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए मशहूर हैं. वह सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं और इसके लिए उन्हें निशाना भी बनाया जाता है. हालांकि, नीना गुप्ता को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि सोसाइटी में आज भी लड़कों को वर्जिन लड़की चाहिए होती है. इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अधिकतर महिलाओं को पता ही नहीं होता है शारीरिक संबंध एंजॉय करने के लिए होता है. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा था.

नीना गुप्ता ने महिलाओं को लेकर दिया बयान नीना गुप्ता ने एक बार महिलाओं के फिजिकल रिलेशन से संबंधित बयान दिया था. इसके बाद लोग हैरान रह गए थे. नीना गुप्ता ने कहा था कि एक समय लोग फिजिकल रिलेशन की बातें फुसफुसाकर करते थे लेकिन अब समय बदल गया है.

'महिलाओं के लिए होता है दुख' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि सेक्स ओवरेटेड चीज है. मुझे महिलाओं के लिए दुख होता है क्योंकि भारत में 95 प्रतिशत या इससे भी ज्यादा महिलाओं को पता नहीं होता है कि फिजिकल रिलेशन एंजॉय करने के लिए होता है.'

'महिलाओं का काम पति को खुश करना' नीना गुप्ता ने कहा था कि महिलाओं को लगता है कि फिजिकल रिलेशन सिर्फ पति को खुश करने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए होता है. अधिकतर लोगों के लिए ये प्लेजर नहीं है इसलिए ये बहुत ओवररेटेड है.

नीना गुप्ता बोलीं- लड़कों को चाहिए वर्जिन लड़की नीना गुप्ता ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में बताया भारत में आज भी लड़के शादी के लिए वर्जिन लड़की चाहते हैं. उनका कहना है कि अभी कुछ नहीं बदला है.

नीना गुप्ता को विवियन रिचर्ड्स से हो गया था प्यार नीना गुप्ता शुरुआत से काफी खुले विचारों वाली एक्ट्रेस रही हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से प्यार किया लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई. नीना गुप्ता जब क्रिकेटर के साथ रिश्ते में तब प्रेग्नेंट हो गई थीं.

नीना गुप्ता ने बनी थीं बिन ब्याही मां विवियन रिचर्ड्स ने नीना गुप्ता के साथ शादी नहीं की लेकिन उन्होंने बच्चे को जन्म दिया. नीना गुप्ता साल 1989 में बिन ब्याही मां बन गईं. उन्होंने मसाबा गुप्ता को अकेले पाला है.

