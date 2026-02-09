प्यार, तकरार और इमोशन्स... इन 8 K-Dramas से Valentine बनाएं खास, नंबर 5 वाले शे के करोड़ों हैं दीवाने

1/10





इन 8 K-Dramas से Valentine बनाएं खास Best Korean Drama: फरवरी का महीना आते ही कपल्स पर प्यार का खुमार छा जाता है क्योंकि, इस मंथ की तो हवाओं में भी प्यार, रोमांस और दोस्ती की मिठास घुली हुई होती है. फरवरी आते ही न्यू कमर्स के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि इसके दूसरे हफ्ते से ही वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) की शुरुआत हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी अपना वैलेंटाइन वीक खास बनाना चाहते हैं, तो ये 8 कोरियन ड्रामा इसमें आपकी मदद कर सकते हैं.

Valentine Week को बनाना है खास? दरअसल, पिछले समय से गर्ल्स पर K-Dramas का खुमार काफी देखने को मिल रहा है और इन ड्रामाज में प्यार, इमोशन्स और रोमांस कूट-कूटकर भरे होते हैं. ऐसे में आप इस खास वीक पर इन कोरियन ड्रामा सीरीज को देखते हुए अपने पार्टनर के साथ खास पल बिता सकते हैं.

दिखेगा रोमांस-कॉमेडी का जबरदस्त तड़का 'क्रैश लैंडिंग ऑन यू' (Crash Landing On You) एक साउथ कोरियन रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें एक अमीर लड़की और उत्तर कोरिया के आर्मी ऑफिसर के बीच प्यार वाली टकरार, रोमांस और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिलता है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

ब्लाइंड डेट बदल देती है लाइफ 'बिजनेस प्रपोजल' (Business Proposal) एक ऑफिस रोमांस-कॉमेडी ड्रामा है, जिसकी कहानी एक ब्लाइंड डेट से शुरू होती है. शिन हा-री अपनी फ्रेंड की जगह पर एक ब्लाइंड डेट पर जाती है, ताकी वो उस लड़के को भगा सके, लेकिन ट्विस्ट तब आता है, जब शिन हा-री को पता चलता है कि, वो लड़का कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि उसकी कंपनी का सीईओ है. जिसके बाद दोनों के बीच सेकेंडरी कपल की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती है.

रोमांटिक सीन देख बढ़ जाएंगी धड़कनें 'व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम' (What Wrong With Secretary Kim) ये साल 2018 की एक बेहद पॉपुलर ड्रामा सीरीज है, जिसकी कहानी एक घमंडी वाइस चेयरमैन ली यंग जू और उनकी सेक्रेटरी किम मी-सो के इर्द-गिर्द घूमती है. शानदार कॉमेडी टाइमिंग और ऑन-स्क्रीन रोमांटिक टेंशन देखने को मिलती है, जो आपके इस वैलेंटाइन वीक को और भी खास बना देगी. इसे आप Netflix, MX Player पर देख सकते हैं.

दिल छू लेगी महिला वेटलिफ्टर की ये कहानी 'वेटलिफ्टिंग फेयरी किम बोक-जू' (Weightlifting Fairy Kim Bok-ju) एक बेहद पॉपुलर कोरियन ड्रामा है, जिसकी कहानी किम बोक-जू नाम की एक महिला वेटलिफ्टर के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें पहली मोहब्बत की झिझक को ईमानदारी से दिखाया गया है, साथ ही सेल्फ-एक्सेप्टेंस, दोस्ती, हंसी-मजाक और स्वादिष्ट खाने के सीन भी है. इसे आप MX प्लेयर और नेटफ्लिक्स समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

अनूठे प्यार पर आधारित है ये कहानी 'माय लव फ्रॉम द स्टार्स' (My Love From The Stars) ये एक नॉर्थ कोरियन रोमांटिक-फंतासी ड्रामा सीरीज है, जिसकी कहानी एक एलियन और एक मशहूर एक्ट्रेस के अनूठे प्यार पर आधारित है. यह 'सुपरनैचुरल रोम-कॉम' नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

रानी के शरीर में फंसा पुरुष 'मिस्टर क्वीन' (Mr Queen) एक रोमांटिक-कॉमेडी और फैंटेसी ड्रामा है, जिसमें एक मॉर्डन शेफ की कहानी को दिखाया गया है, जिसकी आत्मा जोसॉन-युग की क्वीन के शरीर में फंस जाती है. जिसके बाद रानी के शरीर में फंसा पुरुष राजा 'चेओलजोंग' के साथ उलझन भरे आकर्षण के बीच जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलती है. इसे आप कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी में देख सकते हैं.

प्यार के बाद बदल जाता है सबकुछ नॉर्थ कोरियन पॉपुलर सीरीज 'कॉफी प्रिंस' (Coffee Prince) एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है, जिसकी कहानी एक गो यून-चान नाम की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार को पेट पालने के लिए दिन-रात न सिर्फ मेहनत करती है बल्कि लड़कों जैसी रहने भी लगती है. लेकिन इस बीच उसे एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है, जिसके बाद सबकुछ बदल जाता है. इसे आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

