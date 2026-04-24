Varun Dhawan Birthday: जब इस एक्ट्रेस का प्रपोजल रिजेक्ट करने पर वरुण धवन की हुई थी पिटाई, जानें किस्सा

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर वरुण धवन ने अपने करियर में काफी नाम कमाया है. उन्होंने कई मूवीज में काम किया और जबरदस्त एक्टिंग से ध्यान खींचा है. वरुण धवन 24 अप्रैल को 39 साल के हो गए हैं. एक्टर के जन्मदिन पर फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं. वरुण धवन के इस खास मौके पर उनसे जुड़ी एक दिलचस्प घटना उनके तमाम चाहने वाले फैंस को बताते हैं. दरअसल, एक्टर ने एक एक्ट्रेस का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और ऐसा करना उनके लिए भारी पड़ गया था. इसके बाद एक्टर की जमकर पिटाई हुई थी. आइए जानते हैं कि ये घटना कब की है.
2/8
Image credit: instagram/varundhawan
वरुण धवन ने प्रपोजल को लेकर की थी बात
वरुण धवन ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट के दौरान बताया था, 'श्रद्धा कपूर ने बचपन में मुझे प्रपोज किया था. हम 8 साल के थे और इस उम्र में कौन से लड़के को लड़कियां पसंद आती हैं. वो मुझे पहाड़ पर क्यों लेकर गई समझ नहीं आया.'
3/8
Image credit: instagram/varundhawan
श्रद्धा कपूर ने वरुण धवन को किया था प्रपोज
वरुण धवन के इस पॉडकास्ट में श्रद्धा कपूर का पुराना वीडियो दिखाया गया, 'जिसमें श्रद्धा कपूर कहती है, वरुण धवन ने मेरा प्रोपजल रिजेक्ट कर दिया था. मैं उन्हें पहाड़ पर लेकर गई और वहां मैंने उनसे कहा कि मैं जो उनसे कहूंगी उसका वो उल्टा मतलब समझे. मैं उनसे कहा यू लव आई.'
Advertisement
4/8
Image credit: instagram/varundhawan
वरुण धवन की हुई थी पिटाई
वरुण धवन ने से पूछा गया कि आप पिटे थे? इस पर एक्टर ने कहा, 'थोड़ा पिटा था. उसने मुझे पिटवाया था. मुझे उसने तीन लड़कों से पिटवाया था क्योंकि मैं हां नहीं बोल रहा था.'
5/8
Image credit: instagram/varundhawan
वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने साथ में की पढ़ाई
वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने एक साथ स्कूलिंग की है. दोनों मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में एक साथ पढ़ते थे. वरुण धवन और श्रद्धा कपूर में काफी अच्छी दोस्ती थी.
6/8
Image credit: instagram/varundhawan
वरुण धवन ने साल 2021 में की शादी
वरुण धवन ने साल 2021 में अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी कर ली थी. दोनों के एक बेटी लारा है. वहीं, श्रद्धा कपूर ने अभी तक शादी नहीं की है.
Advertisement
7/8
Image credit: instagram/varundhawan
वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने इन मूवीज में किया काम
वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने कई मूवीज में साथ में काम किया है. दोनों स्टार्स 'एबीसीडी 2' और 'स्ट्रीट डांसर 3डी' में नजर आए हैं. दोनों स्टार्स एक-दूसरे की फिल्मों में कैमियो भी कर चुके हैं.
8/8
Image credit: instagram/varundhawan
वरुण धवन की आने वाली मूवी
वरुण धवन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आएंगे. ये फिल्म 22 मई को रिलीज होनी है. वरुण धवन पिछली बार जनवरी में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आए थे.