Varun Dhawan Birthday: जब इस एक्ट्रेस का प्रपोजल रिजेक्ट करने पर वरुण धवन की हुई थी पिटाई, जानें किस्सा

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वरुण धवन मना रहे 39वां जन्मदिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर वरुण धवन ने अपने करियर में काफी नाम कमाया है. उन्होंने कई मूवीज में काम किया और जबरदस्त एक्टिंग से ध्यान खींचा है. वरुण धवन 24 अप्रैल को 39 साल के हो गए हैं. एक्टर के जन्मदिन पर फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं. वरुण धवन के इस खास मौके पर उनसे जुड़ी एक दिलचस्प घटना उनके तमाम चाहने वाले फैंस को बताते हैं. दरअसल, एक्टर ने एक एक्ट्रेस का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और ऐसा करना उनके लिए भारी पड़ गया था. इसके बाद एक्टर की जमकर पिटाई हुई थी. आइए जानते हैं कि ये घटना कब की है.

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वरुण धवन ने प्रपोजल को लेकर की थी बात वरुण धवन ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट के दौरान बताया था, 'श्रद्धा कपूर ने बचपन में मुझे प्रपोज किया था. हम 8 साल के थे और इस उम्र में कौन से लड़के को लड़कियां पसंद आती हैं. वो मुझे पहाड़ पर क्यों लेकर गई समझ नहीं आया.'

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श्रद्धा कपूर ने वरुण धवन को किया था प्रपोज वरुण धवन के इस पॉडकास्ट में श्रद्धा कपूर का पुराना वीडियो दिखाया गया, 'जिसमें श्रद्धा कपूर कहती है, वरुण धवन ने मेरा प्रोपजल रिजेक्ट कर दिया था. मैं उन्हें पहाड़ पर लेकर गई और वहां मैंने उनसे कहा कि मैं जो उनसे कहूंगी उसका वो उल्टा मतलब समझे. मैं उनसे कहा यू लव आई.'

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वरुण धवन की हुई थी पिटाई वरुण धवन ने से पूछा गया कि आप पिटे थे? इस पर एक्टर ने कहा, 'थोड़ा पिटा था. उसने मुझे पिटवाया था. मुझे उसने तीन लड़कों से पिटवाया था क्योंकि मैं हां नहीं बोल रहा था.'

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वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने साथ में की पढ़ाई वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने एक साथ स्कूलिंग की है. दोनों मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में एक साथ पढ़ते थे. वरुण धवन और श्रद्धा कपूर में काफी अच्छी दोस्ती थी.

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वरुण धवन ने साल 2021 में की शादी वरुण धवन ने साल 2021 में अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी कर ली थी. दोनों के एक बेटी लारा है. वहीं, श्रद्धा कपूर ने अभी तक शादी नहीं की है.

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वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने इन मूवीज में किया काम वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने कई मूवीज में साथ में काम किया है. दोनों स्टार्स 'एबीसीडी 2' और 'स्ट्रीट डांसर 3डी' में नजर आए हैं. दोनों स्टार्स एक-दूसरे की फिल्मों में कैमियो भी कर चुके हैं.

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