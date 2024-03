पार्टनर के एक्स पर खूब प्यार लुटाते हैं ये बॉलीवुड स्टार्स, रणबीर कपूर ने विक्की कौशल संग किया था लिपलॉक Stars Who Had Good Relation With Partner Ex: विक्की कौशल से लेकर रणवीर सिंह तक इन स्टार्स के अपने पार्टनर से साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। इस लिस्ट में कई हैरान करने वाले नाम शामिल हैं।