विजय देवरकोंडा ने संगीत सेरेमनी की इनसाइ़ड फोटोज कीं शेयर, दुल्हन रश्मिका मंदाना को गोद में उठाकर झूमते दिखे एक्टर

1/8





रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की संगीत सेमेरनी की फोटोज आउट Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Sangeet Ceremony Photos: साउथ इंडस्ट्री के स्टार कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली. कपल ने उदयपुर में काफी पारंपरिक तरीके से शादी की. विजय और रश्मिका ने अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखा था लेकिन अब कपल अपनी शादी से जुड़ी झलकियां दिखा रहे हैं. सबसे पहले रश्मिका और विजय ने शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को खुश कर दिया था और अब कपल ने संगीत सेरेमनी की इनसाइट फोटोज शेयर की हैं, जिसमें दोनों काफी मस्ती करते दिख रहे हैं. आइए आपको एक-एक फोटो दिखाते हैं,

2/8





विजय देवरकोंडा ने फोटोज में दिखाई पूरी संगीत सेरेमनी देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं, जिसने फैंस को खुश कर दिया. संगीत सेरेमनी की इन फोटोज में विजय ने अपनी और रश्मिका की एंट्री से लेकर डांस परफॉर्मेंस की झलक दिखाई है.

3/8





संगीत सेरेमनी में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने ली थी ग्रेंड एंट्री इस तस्वीर में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपने संगीत सेरेमनी में जोश में के साथ एंट्री ले रही हैं. विजय मुस्कुरा रहे हैं और रश्मिका शर्मा रही हैं. कपल को साथ देखकर वहां मौजूद लोग भी खुश हैं.

4/8





रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने लिया रॉयल लुक रश्मिका मंदाना के लुक की बात करें तो एक्ट्रेस हैवी एम्बेलिश्ड लहंगे सेक्विन और स्टोन वर्क से सजी धजी दिखीं. एक्ट्रेस ने गले में सुंदर सा नेकपीस और गानों में इयरिंग कैरी किए हैं. एक्ट्रेस ने अपने बालों का बन बनवाया है. विजय भी किसी प्रिंस से कम नहीं लगे. विजय भारी कढ़ाई किए हुए इंडो वेस्टर्न में काफी अच्छे लग रहे हैं.

5/8





रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने की खूब मस्ती रश्मिका और विजय ने अपनी संगीत नाइट में काफी मस्ती की. कपल इस फोटो में कार में बैठे दिख रहे हैं और चेहरे की मुस्कुराहट इस फोटो को स्पेशल बना रही हैं.

6/8





विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंंदाना के संगीत पर मजा धमाल संगीत सेरेमनी में ढेर सारी डांस परफॉर्मेंस भी हुई, जिसे कपल ने खूब एन्जॉय किया. इस तस्वीर में कपल का कोई खास डांस कर रहा है और रश्मिका फ्लाइंग किस कर रही हैं और विजय मुस्कुरा रहे हैं. ये फोटो फैंस को काफी पसंद आई.

7/8





संगीत सेरेमनी में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने किया डांस संगीत सेरेमनी ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी. इस दौरान विजय अपनी लेडीलव को गोद में उठाकर झूमे. इस मौके की झलक इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं. दोनों के लिए ये मोमेंट काफी स्पेशल रहा.

8/8



