विजय देवरकोंडा ने संगीत सेरेमनी की इनसाइ़ड फोटोज कीं शेयर, दुल्हन रश्मिका मंदाना को गोद में उठाकर झूमते दिखे एक्टर

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की संगीत सेमेरनी की फोटोज आउट
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Sangeet Ceremony Photos: साउथ इंडस्ट्री के स्टार कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली. कपल ने उदयपुर में काफी पारंपरिक तरीके से शादी की. विजय और रश्मिका ने अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखा था लेकिन अब कपल अपनी शादी से जुड़ी झलकियां दिखा रहे हैं. सबसे पहले रश्मिका और विजय ने शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को खुश कर दिया था और अब कपल ने संगीत सेरेमनी की इनसाइट फोटोज शेयर की हैं, जिसमें दोनों काफी मस्ती करते दिख रहे हैं. आइए आपको एक-एक फोटो दिखाते हैं,