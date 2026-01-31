4 घंटे लंबा ऑडियो टेप वायरल... जब Aishwarya Rai को डेट करते-करते किसी और पर फिसला Salman Khan का दिल, सेट पर चल रहा था...

1/8





ऐश्वर्या राय को डेट करते-करते किसी और पर फिसला सलमान खान का दिल ऐश्वर्या राय और सलमान खान बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिनकी लव स्टोरी कभी पूरी नहीं हो सकी. आज तक किसी को नहीं पता कि इतना प्यार होने के बाद भी कैसे ऐश्वर्या राय और सलमान खान अलग हो गए. ऐश्वर्या राय और सलमान खान को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं. माना जाता है कि सलमान खान के गुस्से को देखते हुए एश्वर्या राय ने ब्रेकअप किया था. कोई कहता है कि ऐश्वर्या राय को सलमान खान धोखा देने की कोशिश कर रहे थे. आज हम ऐश्वर्या राय और सलमान खान की इस धोखे की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं. माना जाता है कि ऐश्वर्या राय को डेट करते करते सलमान खान किसी और हसीना के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे और ये हसीना कोई और नहीं बल्कि प्रीति जिंटा हैं. एक ऑडियो की वजह से ये खबर लीक हुई थी. चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है?

2/8





वायरल हुआ था सलमान खान का 4 घंटे लंबा ऑडियो टेप आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान का ये ऑडियो करीब 4 घंटे लंबा था. इस ऑडियो में ऐश्वर्या राय और सलमान खान ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए थे.

3/8





ऐश्वर्या राय को गालियां दे रहे थे सलमान खान ऑडियो में बात करते करते ऐश्वर्या राय और सलमान खान का झगड़ा हो गया था. इस दौरान सलमान खान बार बार ऐश्वर्या राय को गालियां देते सुनाई दिए. एक बार तो लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ.

Advertisement

4/8





खुला था सलमान खान अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन ऑडियो में बात करते हुए सलमान खान ऐश्वर्या राय पर आबू सलेम की पार्टी में परफॉर्म करने का दवाब बना रहे थे. इस ऑडियो के सामने ने के बाद दावा किया जाने लगा कि सलमान खान का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है.

5/8





खुली थी प्रीति जिंटा और सलमान खान के रिश्ते की पोल इस ऑडियो में पता चला था कि ऐश्वर्या राय के होते हुए सलमान खान किसी और को डेट कर रहे हैं. ऑडियो में प्रीति जिंटा और सलमान खान के रिश्ते के बारे में जिक्र किया गया था.

6/8





सेट पर चल रहा था सलमान खान का चक्कर दावा किया जाने लगा था कि चोरी चोरी चुपके चुपके के सेट पर सलमान खान और प्रीति जिंटा काफी करीब आ गए थे. ऑडियो में दावा किया गया था कि काम के दौरान सलमान खान और प्रीति जिंटा इंटीमेट तक हो गए थे.

Advertisement

7/8





ऐश्वर्या राय और सलमान को लेकर आज भी होती है बात माना जाता है कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान का ब्रेकअप प्रीति जिंटा की वजह से ही हुआ था. 2005 में सलमान खान और प्रीति जिंटा के प्यार के चर्चों ने बवाल खड़ा कर दिया था.

8/8



