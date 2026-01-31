4 घंटे लंबा ऑडियो टेप वायरल... जब Aishwarya Rai को डेट करते-करते किसी और पर फिसला Salman Khan का दिल, सेट पर चल रहा था...

ऐश्वर्या राय को डेट करते-करते किसी और पर फिसला सलमान खान का दिल
ऐश्वर्या राय और सलमान खान बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिनकी लव स्टोरी कभी पूरी नहीं हो सकी. आज तक किसी को नहीं पता कि इतना प्यार होने के बाद भी कैसे ऐश्वर्या राय और सलमान खान अलग हो गए. ऐश्वर्या राय और सलमान खान को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं. माना जाता है कि सलमान खान के गुस्से को देखते हुए एश्वर्या राय ने ब्रेकअप किया था. कोई कहता है कि ऐश्वर्या राय को सलमान खान धोखा देने की कोशिश कर रहे थे. आज हम ऐश्वर्या राय और सलमान खान की इस धोखे की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं. माना जाता है कि ऐश्वर्या राय को डेट करते करते सलमान खान किसी और हसीना के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे और ये हसीना कोई और नहीं बल्कि प्रीति जिंटा हैं. एक ऑडियो की वजह से ये खबर लीक हुई थी. चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है?