कौन हैं लिजलैज, जिनकी पोस्ट को विराट कोहली ने किया लाइक? चर्चा में आ गई ये विदेशी हसीना

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विराट कोहली के लाइक बाद चर्चा में आईं लिजलैज इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. वह इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वाले पहले इंडियन सेलिब्रिटी है. विराट कोहली की सोशल मीडिया पर एक-एक एक्टिविटी पर फैंस नजर रखते हैं. उनकी पोस्ट से लेकर लाइक और कमेंट की खूब चर्चा होती है. विराट कोहली इस बार अपनी पोस्ट को लेकर नहीं बल्कि किसी और की पोस्ट को लाइक करने को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल, इंडियन क्रिकेटर ने एक लिजलैज नाम की एक विदेशी हसीना का पोस्ट लाइक किया है. आइए जानते हैं कि लिजलैज कौन हैं?

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विराट कोहली ने लाइक किया लिजलैज का पोस्ट लिजलैज 30 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की थीं. विराट कोहली ने लिजलैज की इस पोस्ट को लाइक किया है. इसके बाद इसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है.

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कौन हैं लिजलैज? विराट कोहली के द्वारा लाइक किए जाने पर लिजलैज सुर्खियों में छा गई हैं. लोग जानना चाह रहे हैं कि ये विदेश हसीना कौन है, जिनका पोस्ट भारतीय क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन ने लाइक किया है.

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लिजलैज हैं इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर लिजलैज जर्मन-साउथ अफ्रीन इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं. इसके साथ ही वह सिंगर और ट्रैवल व्लॉगर भी हैं. लिजलैज इंडियन कल्चर से काफी प्रभावित हैं. वह भारतीय संस्कृति और यात्रा पर व्लॉग बनाती हैं.

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लिजलैज के फेवरेट क्रिकेटर हैं विराट कोहली लिजलैज ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि विराट कोहली उनके फेवरेट क्रिकेटर हैं. वह विराट कोहली की आईपीएल टीम आरसीबी को सपोर्ट करती हैं.

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लिजलैज की है अच्छी फैन फॉलोइंग लिजलैज की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उनको इंस्टाग्राम पर करीब साढ़े चार लाख लोग फॉलो करते हैं. लिजलैज अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

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लिजलैज पहनती हैं इंडियन आउटफिट लिजलैज का भारत आना-जाना लगा रहता है. वह जनवरी में हरियाणा में एक शादी में शामिल होने के लिए भारत आई थीं. लिजलैज इंडियन आउटफिट में फोटो शेयर करती रहती हैं.

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