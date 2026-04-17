कौन हैं लिजलैज, जिनकी पोस्ट को विराट कोहली ने किया लाइक? चर्चा में आ गई ये विदेशी हसीना

विराट कोहली के लाइक बाद चर्चा में आईं लिजलैज
इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. वह इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वाले पहले इंडियन सेलिब्रिटी है. विराट कोहली की सोशल मीडिया पर एक-एक एक्टिविटी पर फैंस नजर रखते हैं. उनकी पोस्ट से लेकर लाइक और कमेंट की खूब चर्चा होती है. विराट कोहली इस बार अपनी पोस्ट को लेकर नहीं बल्कि किसी और की पोस्ट को लाइक करने को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल, इंडियन क्रिकेटर ने एक लिजलैज नाम की एक विदेशी हसीना का पोस्ट लाइक किया है. आइए जानते हैं कि लिजलैज कौन हैं?