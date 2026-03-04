मांग में सिंदूर और सिंपल साड़ी में भी कहर ढा रही रश्मिका मंदाना, वेडिंग रिसेप्शन में धोती पहन विजय ने लूट ली लाइमलाइट

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का ग्रैंड रिसेप्शन
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Reception Photos: नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और पैन इंडिया स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) पिछले कुछ समय से अपनी शादी और उसकी तस्वीरों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. लेकिन फैंस को उनके रिसेप्शन का बेसब्री से इंतजार जो अब जाकर खत्म हुआ. 4 मार्च 2026, बुधवार को कपल की रिसेप्शन पार्टी (Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Reception Photos) का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं.