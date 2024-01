प्यार के चक्कर में विवेक ओबेरॉय समेत इन सितारों ने फूंक दिया अपना करियर, काम मिलने में छूट गए पसीने these stars career spoiled because of love: बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं, जिन्होंने प्यार के चक्कर में अपने करियर को दांव पर लगा दिया। इस लिस्ट में विवेक ओबेरॉय से लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन तक के नाम शामिल हैं।