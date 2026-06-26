विलेन का बेटा विलेन... हीरो की शक्ल लेकर खलनायक बनने को मजबूर हुआ सुपरस्टार का बेटा, Welcome To The Jungle में मचाया बवाल

हीरो की शक्ल होते हुए भी खलनायक बनने को मजबूर हुआ इस सुपरस्टार का बेटा

बॉलीवुड में बहुत से स्टारकिड ऐसे हैं जिनको अपने माता पिता के जैसा फेम नहीं मिल पाया. बहुत से स्टारकिड्स ने बॉलीवुड को ही छोड़ दिया तो कुछ ने मेहनत की. इनमें से कई ऐसे स्टारकिड्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में जगह बनाई है. अपनी इस रिपोर्ट में भी हम आपको ऐसे ही एक स्टारकिड के बारे में बताने वाले हैं, ये एक विलेन का बेटा है जो कि हीरो बनने के चक्कर में विलेन ही बन गया. यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जानेमाने विलेन Kiran Kumar के बारे में...