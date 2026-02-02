Hrithik Roshan Diet: क्या है ऋतिक रोशन की फिटनेस का राज? वर्कआउट के बाद खाते हैं सबसे अजीबोगरीब खाना! फैंस को दिखाई झलक

1/8





क्या है Hrithik Roshan की फिटनेस का राज? Hrithik Roshan Diet: बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर सितारे सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि फिटनेस और सिक्स एब्स और एथलेटिक बॉडी के लिए भी चर्चा में रहते हैं. हालांकि, इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स हैं, जिनकी फिटनेस के दीवाने लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी हैं. उन्हीं सितारों में एक नाम ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) का भी है, जिन्हें असली फिटनेस आइकन कहा जाता है.







52 की उम्र में कैसे इतने यंग दिखते हैं ऋतिक? एक्टर 52 साल की उम्र में भी इतने फिट और यंग दिखते हैं कि, उनकी ऐज का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. ऐसे में उनके काफी फैंस यह जानना चाहते हैं कि आखिर वे ऐसा क्या खाते है. हालांकि, अब इससे उन्होंने खुद ही पर्दा उठा दिया है. जैसा ही अक्सर लोग सोचते हैं कि, ऋतिक रोशन जैसी बॉडी के लिए सिर्फ उबली हुई सब्जियां और प्रोटीन शेक ही काफी होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है.







वर्कआउट मील में क्या-क्या खाते हैं ऋतिक? ऋतिक (Hrithik Roshan) ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए अपने वर्कआउट मील की झलक दिखाई है और ये भी बताया कि वो क्या-क्या खाते हैं. हालांकि, एक्टर के डाइट फूड को देखकर काफी सारे फैंस का माथा चकरा गया है. तो चलिए जानते हैं ऋतिक की थाली में ऐसा क्या है.







क्या है Hrithik Roshan की वर्कआउट डाइट? ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan Diet Plan) ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो क्या खाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि, एक्टर की इस मील में कोई प्रोटीन शेक या सप्लीमेंट्स नहीं बल्कि, ज्वार की रोटी, कई तरह की सब्जियों और प्रोटीन से भरी एक हेल्दी डाइट नजर आई.







क्या होता है ऋतिक का वर्कआउट खाना? ऋतिक (Hrithik Roshan Workout Diet) का ये मील एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जो थोड़ा हटके, लेकिन प्रोटीन से भरा है. एक्टर की हेल्दी प्लेट में भिंडी, चुकंदर, बैंगन, पापड़ी, लौकी, अंडे की सफेदी और दाल जैसी चीजें शामिल है.







'वर्कआउट के बाद सबसे अजीब खाना?' वहीं वर्कआउट डाइट को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'वर्कआउट के बाद सबसे अजीब खाना? ज्वार की रोटी, भिंडी, चुकंदर, बैंगन, पापड़ी, लौकी और अंडे का सफेद + दाल (मेरी पसंदीदा अजीब आदतों में से एक).'







फैंस से पूछा ये सवाल एक्टर ने आगे लिखा, 'आप लोगों को सबसे अजीब खाने की क्या क्रेविंग होती है? मेरी है #इंडियनमिशमैश. उफ...इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या?' वहीं अब ऋतिक की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसपर तमाम यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं.






