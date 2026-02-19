कैसी बीवी चाहते थे Salman Khan? एक्टर की शादी में रोड़ा बनीं उनकी ये 3 शर्तें! इसलिए 60 की उम्र में भी हैं कुंवारे

1/9





कैसी बीवी चाहते थे Salman Khan? एक्टर की शादी में रोड़ा बनीं उनकी ये 3 शर्तें! Why Salman Khan Is Still Unmarried Reason Revealed: बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान (Salman Khan) 60 साल के हो चुके हैं और वो अभी तक कुंवारे हैं. ऐसे में अक्सर उनकी शादी का विषय चर्चा में आ जाता है और उनके फैंस ये जानना चाहते हैं कि, आखिर एक्टर शादी (Salman Khan Why Unmarried) के बंधन में कब बंधेंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान खान ने शादी क्यों (Salman Khan Ne Shadi Kyun Nahi Ki?) नहीं की. हालांकि, अब इस राज से भी पर्दा उठ चुका है.

2/9





सलीम खान ने खोला राज अक्सर फैंस ये जानना चाहते हैं कि, सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की. लेकिन आज तक इसका जवाब किसी को नहीं मिला क्योंकि इसपर एक्टर ने कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनके पिता सलीम खान ने एक इंटरव्यू में इस राज से पर्दा उठा दिया था.

3/9





क्यों कुंवारे हैं सलमान खान? कुछ समय पहले कोमल नाहटा के पॉडकास्ट में पहुंचे स्क्रीनराइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर सलीम खान ने अपने बेटे सलमान खान के कुंवारे रहने के पीछे की वजह का खुलासा करते हुए ये भी बताया कि उन्हें कैसी बीवी चाहिए थी.

Advertisement

4/9





सलमान खान की शादी न होने का ये है बड़ा कारण सलीम खान ने बताया कि, सलमान की सोच में एक विरोधाभास है, जो उनकी शादी ना होने की एक बड़ी वजह है. उन्होंने कहा था, 'उनकी सोच में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जो उनकी शादी ना होने की एक वजह है.'

5/9





कैसे लोगों के प्यार में पड़ते थे सलमान खान? पिता सलीम ने इस बारे में आगे बात करते हुआ था, 'सलमान ज्यादातर उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिनके साथ वो काम करते हैं, जो आमतौर पर बहुत एक्साइटिंग और गुड-लुकिंग होते हैं. साथ काम करते-करते एक अट्रैक्शन बन जाता है. 90 फीसदी मामलों में वो उनकी फिल्म की हीरोइन होती है. फिर कमिटमेंट होता है और वो प्यार में पड़ जाते हैं.'

6/9





'बीवी को घर बिठाना चाहते थे सलमान खान' सलीम खान ने आगे शॉकिंग खुलासा करते हुए कहा, 'इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेसेस का मकसद करियर बनाना और एक खास मुकाम तक पहुंचना होता है, जो गलत भी नही हैं, लेकिन सलमान चाहते हैं कि शादी के बाद उनकी पत्नी घर बैठे.' उन्होंने आगे कहा, 'सलमान अपनी पार्टनर में अपनी मां की छवि देखते हैं.'

Advertisement

7/9





'पार्टनर में ढूंढते हैं मां की छवि' सलीम खान के मुताबिक, 'जब कमिटमेंट शुरू हो जाता है और एक-दूसरे के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, तब वो उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं और उनमें अपनी मां को ढूंढते हैं. जो संभव नहीं है.' उन्होंने बताया कि, 'सलमान चाहते हैं कि, उनकी पार्टनर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाए जैसे उनकी मां जाती थीं.'

8/9





कैसी पत्नी चाहते थे सलमान खान? 'सलमान ऐसी पत्नी चाहते हैं जो उनके बच्चों के लिए नाश्ता बनाए, उनका होमवर्क कराए और घर के सारे काम संभाले जो एक मां और पत्नी करती है. लेकिन अगर वो ये उम्मीद किसी हीरोइन से करते हैं, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं हैं.'

9/9



