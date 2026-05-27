इस वीकेंड OTT पर मचेगा गदर! साउथ से हॉलीवुड तक, रिलीज हो रही हैं 7 धांसू फिल्में और वेब सीरीज; किसका है आपको इंतजार?

बेहद इंट्रेस्टिंग है इस फिल्म की कहानी

इस हफ्ते ओटीटी पर मलयालम फिल्म 'सुखमानो सुखमन' (Sukhamano Sukhamann) दस्तक देने वाली है. ये एक पारिवारिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी थियो (मैथ्यू थॉमस) के इर्द-गिर्द घूमती है. जो बचपन से ही एक गहरे सदमे और अकेलेपन से जूझ रहा है और एक लोकल एम्बुलेंस ड्राइवर है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब उसे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखने लगती हैं, जिन्हें वो एम्बुलेंस में ले जाता है और वो उनसे डरने के बजाय उनके दोस्ती कर लेता है और वो भूत ही उसका परिवार बन जाते हैं. ये फिल्म 29 मई 2026 को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है.