इस वीकेंड OTT पर मचेगा गदर! साउथ से हॉलीवुड तक, रिलीज हो रही हैं 7 धांसू फिल्में और वेब सीरीज; किसका है आपको इंतजार?

दोस्ती के कड़े इम्तिहान की कहानी दिखाती है ये मूवी
इस हफ्ते ओटीटी पर 'द रूममेट' (Roommates) भी रिलीज हो रही है. ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें चार बैचलर दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है, जो एक ही कमरे में रहते हैं और अपनी नौकरी की तलाश, करियर के तनाव और बड़े सपनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आता है, जब इनके बीच एक छोटी सी लड़ाई बड़ी बहस का मुद्दा बन जाती है और फिर शुरू होता है इनकी दोस्ती का कड़ा इम्तिहान... ये सीरीज 27 मई 2026 से ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है.