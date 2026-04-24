कब और कहां हुई थी राघव चड्ढा संग परिणीति चोपड़ा की पहली मुलाकात? मिलने से पहले एक्ट्रेस ने गूगल से पूछा था ये सवाल

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कब और कहां हुई थी राघव चड्ढा संग परिणीति चोपड़ा की पहली मुलाकात? Raghav Chadha Parineeti Chopra Love Story: राजनीति की दुनिया में बेहद ही कम समय में अपनी खास पहचान बनाने वाले युवा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) इन दिनों अपने पॉलिटिकल करियर में चल रही उथल-पुथल को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. वे पिछले 15 सालों से अरविंद केजरीवाल की 'आम आदमी पार्टी' (Aam Adami Party) के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन 24 अप्रैल 2026 को राघव ने ऐलान किया कि, उन्होंने अब AAP पार्टी का दाम छोड़ BJP को ज्वॉइन कर लिया. इस मुश्किल दौर में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं हैं. ऐसे में एक बार फिर से उनकी लव स्टोरी चर्चा में आ गई है.

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बड़ी इंट्रेस्टिंग है राघव और परिणीति की प्रेम कहानी दरअसल, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की प्रेम कहानी (Raghav Chadha Parineeti Chopra Love Story) किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है. एक तरफ बॉलीवुडी की 'बबली गर्ल' और दूसरी तरफ देश के मोस्ट पॉपुलर युवा राजनेता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, राघव से मिलने से पहले परिणीति ने उनके बारे में गूगल में कुछ ऐसा सर्च किया था, जिस पर आज भी चर्चा होती है.

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लंदन में टकराए दो दिल बहुत कम लोग जानते हैं कि, परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और राघव चड्ढा की पहली मुलाकात कोई डेट नहीं थी. दरअसल, दोनों एक-दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे क्योंकि इन्होंने साथ में पढ़ाई की थी. दोनों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में साथ पढ़ते थे और सालों बाद कॉलेज के ही अवॉर्ड इवेंट में दोनों की पहली बार मुलाकात हुई.

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कैसे हुई राघव और परिणीति की पहली मुलाकात? कुछ समय पहले कपिल शर्मा के शो में पहुंची परिणीति चोपड़ा ने अपनी लव लाइफ पर बात करते हुए कहा था कि, 'मेरे दोनों भाई राघव (Raghav Chadha) को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं. मैंने उन लोगों को बताया कि, वहां राघव चड्ढा आए हैं, तो उन दोनों ने मुझे फोर्स किया कि मैं जाकर राघव को हाय बोलूं. फिर मैं गई और मैंने इनसे हाय कहा और बस कुछ सेकंड बाद ही राघव ने मुझे ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया.'

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राघव संग मीटिंग से पहले परिणीति ने गूगल पर क्या सर्च किया था? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि, एक्ट्रेस ने राघव चड्ढा से मिलने से पहले गूगल पर सर्च किया था 'Who is Raghav Chadha?' और 'Is Raghav Chadha Married??' इस बात का खुलासा एक्ट्रेस ने खुद कपिल शर्मा शो में किया था.

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30 मिनट में कर लिया शादी का फैसला परिणीति ने बताया था कि, ब्रेकफास्ट के टेबल पर उनकी मुलाकात महज 30 मिनट की ही थी. इस दौरान राघव ने एक्ट्रेस का नंबर लिया और फिर दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर डेटिंग के 3-4 महीने बाद ही उन्होंने शादी का फैसला कर लिया.

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कब हुई थी राघव-परिणीति की शादी? इसके बाद दोनों ने कुछ महीनों तक अपने रिश्ते को छुपाकर रखा और फिर सगाई के बाद अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया. दोनों 24 सितंबर 2023 को उदयपुर के लीला पैलेस होटल में परिवार, दोस्तों और करीबियों की मौजूदगी में शाही अंदाज में शादी रचाई.

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