कब और कहां हुई थी राघव चड्ढा संग परिणीति चोपड़ा की पहली मुलाकात? मिलने से पहले एक्ट्रेस ने गूगल से पूछा था ये सवाल

कब और कहां हुई थी राघव चड्ढा संग परिणीति चोपड़ा की पहली मुलाकात?
Raghav Chadha Parineeti Chopra Love Story: राजनीति की दुनिया में बेहद ही कम समय में अपनी खास पहचान बनाने वाले युवा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) इन दिनों अपने पॉलिटिकल करियर में चल रही उथल-पुथल को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. वे पिछले 15 सालों से अरविंद केजरीवाल की 'आम आदमी पार्टी' (Aam Adami Party) के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन 24 अप्रैल 2026 को राघव ने ऐलान किया कि, उन्होंने अब AAP पार्टी का दाम छोड़ BJP को ज्वॉइन कर लिया. इस मुश्किल दौर में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं हैं. ऐसे में एक बार फिर से उनकी लव स्टोरी चर्चा में आ गई है.