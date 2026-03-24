कभी दिल्ली में 10 हजार रुपये की नौकरी करने वाला ये शख्स कैसे बना Dhurandhar 2 का एक्टर? बड़ी दिलचस्प है जिंदगी की कहानी

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फिल्म 'धुरंधर 2' के एक्टर की ऐसी बदली किस्मत रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म के स्टार्स के एक्टिंग से लेकर कहानी तक सबकुछ काफी पसंद किया जा रहा है. वहीं, फिल्म की कास्टिंग भी लोगों का ध्यान खींच रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' में कुछ ऐसे सितारों ने काम किया था जो पहले ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे हैं. वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म में एक ऐसा एक्टर नजर आया है जो कभी दिल्ली में 10000 रुपये की जिम ट्रेनर की करता था. आइए जानते हैं कि ये एक्टर कौन और उसकी जिंदगी की कहानी क्या है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' में मुस्तफा अहमद ने किया ये रोल फिल्म 'धुरंधर 2' में मुस्तफा अहमद ने खूफिया एजेंट रिजवान शाह का किरदार निभाया है. रणवीर सिंह की फिल्म में उनकी जबरदस्त एक्टिंग की तारीफ की जा रही है. मुस्तफा अहमद रियल लाइफ में एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर हैं.

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मुस्तफा अहमद की जिंदगी की कहानी मुस्तफा अहमद की जिंदगी की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प है. वह एक समय पर दिल्ली के जनकपुरी में जिम में बतौर ट्रेनर काम करते थे. इस काम के लिए मुस्तफा अहमद को 10 हजार रुपये सैलरी मिलती थी.

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मुस्तफा अहमद को थी ये दिक्कत मुस्तफा अहमद ने एक पॉडकास्ट में बताया था, 'मैं बचपन में ज्यादा होशियार नहीं था. मुझे डिस्लेक्सिया था. लेकिन मैं फिजिकली काफी एक्टिव था और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता था. मैंने खुद से डांस सीख लिया था.' मुस्तफा अहमद ने एक अन्य पॉडकास्ट में बताया था कि वह 21 साल की उम्र में एक कॉल सेंटर में बतौर टीम लीडर काम करते थे और उन्हें अच्छा सैलरी मिलती थी. एक दिन उन्हें जनकपुरी जिम में एक महिला मिली, जिसे जिम ट्रेनर इग्नोर कर रहा था. इसके बाद मुस्तफा अहमद ने उस महिला की मदद की थी.

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मुस्तफा अहमद को मिलती 10 हजार सैलरी मुस्तफा अहमद की जिंदगी में आई इस महिला उनका लाइफ को बदलकर रख दिया. मुस्तफा अहमद ने अपनी अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी और जिम में ट्रेनर की नौकरी करना शुरू कर दिया. उन्हें इस काम के लिए 10000 रुपये मिलते थे. मुस्तफा अहमद रोजाना सुबह 4 बजे उठकर जिम खोलने जाते थे.

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मुस्तफा अहमद मिलने लगे ज्यादा रुपये मुस्तफा अहमद ने फिर कनाट प्लेस स्थित फिटनेस फर्स्ट में काम करना शुरू किया और उनकी किस्मत बदल गई. उन्होंने बताया था, मुझे महीने के 18000 रुपये के साथ हर सेशन के 600 रुपये देने का ऑफर दिया, जिसमें 300 रुपये मुझे मिलते और 300 रुपये वो खुद लेते थे. मैं हैरान था कि मुझे एक घंटे के इतने रुपये मिल रहे हैं.

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मुस्तफा अहमद ऋतिक रोशन के बने जिम ट्रेनर मुस्तफा अहमद के 15 साल के स्ट्रगल के बाद बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का पर्सनल ट्रेनर बनने का मौका मिला. इसके बाद उनकी लाइफ आगे ही बढ़ती चली गई. उन्होंने कई स्टार्स के फिटनेस कोच बनकर काफी नाम कमाया.

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