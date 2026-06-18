ऐश्वर्या राय के कारण संजय लीला भंसाली पर भड़क गए थे सलमान खान, जानें 'हम दिल दे चुके सनम' की शूटिंग का दिलचस्प किस्सा!

फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के हुए 27 साल

बॉलीवुड स्टार्स सलमान खान और ऐश्वर्या राय की सुपरहिट फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' की रिलीज को 27 साल हो चुके हैं. 18 जून, 1999 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी संजय लीला भंसाली के पास थी. उन्होंने इस फिल्म को इतना कल्ट बनाया कि इसकी 27 साल बाद चर्चा होती है. फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के दौरान एक दिलचस्प बात ये भी थी कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक-दूसरे के प्यार में पड़े थे. इस फिल्म के 27 साल पूरे होने पर बताते हैं कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर सलमान खान नाराज हो गए थे और इसका कारण ऐश्वर्या राय थीं. आइए जानते हैं कि फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' से जुड़ा ये किस्सा क्या है?