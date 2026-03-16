Oscar 2026: कौन है वो एक्ट्रेस जिसने ऑस्कर को दिखाया ठेंगा? 4 बार बनीं विनर लेकिन नहीं लिया एक भी अवॉर्ड

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कौन है वो एक्ट्रेस जिसने ऑस्कर को दिखाया ठेंगा? Oscar 2026: फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर अवॉर्ड पाने का सपना दुनियाभर का हर कलाकार देखता है, लेकिन ये सपना बहुत ही कम सितारों का पूरा हो पाता है क्योंकि इस अवॉर्ड के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक्टर्स, निर्माता और फिल्म को ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है.

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6 सितारे हैं ऑस्कर के धुरंधर हालांकि, आज हम आपको 6 ऐसे सितारों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने इस अवॉर्ड को सबसे ज्यादा बार जीता है. लेकिन इसमें से एक एक्ट्रेस ऐसी है, जिसने 4 बार ऑस्कर जीता पर वो एक भी लेने के लिए नहीं गई. तो चलिए एक नजर इस लिस्ट पर डालते हैं.

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डैनियल डे-लुईस ने इस कैटेगरी में जीते 3 अवॉर्ड सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाले एक्टर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम अभिनेता डैनियल डे-लुईस का है. इन्होंने बेस्ट एक्टर कैटेगरी में तीन पुरस्कार जीते हैं. पहली 1989 में 'माई लेफ्ट फुट' के लिए, दूसरा 2027 में 'देयर विल बी ब्लड' और तीसरा अवॉर्ड 2012 में 'लिंकन' के लिए जीता है. डैनियल डे-लुईस मेथ एक्टिंग के लिए मशहूर हैं.

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इस हसीना ने तीन बेस्ट एक्ट्रेस का जीता खिताब इस लिस्ट में एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मंड का नाम भी शामिल है. उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 अवॉर्ड अपने नाम किए. पहला पुरस्कार उन्हें साल 1996 में 'फार्गो' के लिए मिला था. दूसरा 'थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी' और तीसरा 'नोमैडलैंड' के लिए जीता था. मैकडॉर्मंड अपनी सादगी और डार्क एक्टिंग के लिए लोगों के बीच मशहूर हैं.

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स्वीडिश एक्ट्रेस ने जीते ये तीन ऑस्कर अवॉर्ड इस लिस्ट में स्वीडिश एक्ट्रेस इंग्रिड बर्गमैन का नाम भी शामिल है. उन्होंने साल 1944 में 'गैसलाइट' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवॉर्ड जीता था. इसके बाद उन्हें साल 1956 में 'अनास्तासिया' के लिए भी सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के पुरस्कार के सम्मानित किया गया. वहीं तीसरा अवॉर्ड उन्हें साल 1974 में 'मर्डन ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस' में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में अवॉर्ड दिया गया था.

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इस एक्टर ने भी जीते 3 ऑस्कर अवॉर्ड एक्टर जैक निकलसन ने भी तीन-तीन ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किए है. जैक निकलसन को दो अवॉर्ड बेस्ट एक्टर और एक बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला. पहला पुरस्कार 1975 में 'वन फ्लू ओवर द कूकूज नेस्ट' के लिए मिला था, दूसरा 1983 में 'टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट' के लिए और तीसरा 1997 में 'ऐज गुड ऐज इट गेट्स' के लिए मिला था.

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इस एक्ट्रेस का 21 बार हुआ नामांकन इस लिस्ट में एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप का नाम भी शामिल है, जिन्होंने न सिर्फ तीन अवॉर्ड अपने नाम किए हैं, बल्कि सबसे अधिक नामांकन का रिकॉर्ड में अपने नाम किया है. मेरिल स्ट्रीप ऑस्कर में 21 बार नामांकन हैं और तीन ऑस्कर अवॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं. पहला साल 1979 में 'क्रेमर वर्सेस क्रेमर' के लिए दूसरा, 1982 में 'सोफीज चॉइस' के लिए और तीसरा पुरस्कार 2011 में 'द आयरन लेडी' के लिए मिला.

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इस एक्ट्रेस ने जीते थे 4 ऑस्कर ऑवर्ड्स इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है, जिसे ऑस्कर क्वीन कहा जाता है. ये कोई और नहीं बल्कि, कैथरीन हेपबर्न हैं, जिन्हें हॉलीवुड की 'फर्स्ट लेडी ऑफ सिनेमा' कहा जाता है. बता दें कि, कैथरीन हेपबर्न ने साल 1933 में 'मॉर्निंग ग्लोरी' के लिए अपना पहला ऑस्कर जीता था. इसके बाद साल 1967 में उन्हें 'गेस हूज कमिंग टू डिनर' के लिए दूसरा ऑस्कर अवॉर्ड मिला था. तीसरा 'द लायन इन विंटर' के लिए साल 1968 और चौथा 1981 में 'ऑन गोल्डन पॉन्ड' के लिए मिला था. बता दें कि, हेपबर्न को कुल 12 नामांकन हासिल हुए थे, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है.

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