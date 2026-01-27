कौन हैं Anjali Arora के बॉयफ्रेंड आकाश? गिरफ्तारी के बाद रातों रात चर्चा में आया नाम, कमाई जान उड़ जाएंगे होश

1/8





कौन है अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश और कैसे करते हैं कमाई? Anjali Arora Boyfriend: कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया है. अंजलि अरोड़ा आकाश संसनवाल को लंबे समय से डेट कर रही हैं. दोनों आए दिन एक साथ स्पॉट होते रहते हैं, लेकिन अब अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश एक परेशानी में फंस गए हैं. बीते दिन यानी 26 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया है. वह अपनी गाड़ी पर सांसद और विधायक के फर्जी स्टीकर लगाकर घूम रहे थे, जिस वजह से वह पुलिस के हत्थे चढ़ गए. वहीं, अह सोशल मीडिया पर आकाश संसनवाल के बारे में सर्चा कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि आकाश कौन हैं और अंजलि कब उनसे शादी की प्लानिंग कर रही हैं.

anjali (57) अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश के गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सबसे पहले ये सर्च किया कि आकाशा क्या करते हैं? तो आपको बता दें कि आकाश अपनी क्रिएटिविटी से अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं.

anjali (53) आकाश डिजिटल क्रिएटर होने के साथ साथ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं. उनका नेताओं के साथ अच्छा उठना बैठना है. वह बीजेपी का सोशल मीडिया अकाउंट मैंनेज करते हैं और इसी वजह से उनकी राजनेताओं से अच्छी जान पहचान है.

बीजेपी से है अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड का कनेक्शन दावा किया जाता है कि आकाश संसनवाल को बीजेपी का अकाउंट मैनेज करने पर एक फिक्स सैलेरी मिलती है. इसके अलावा, अपने अलग अलग काम से वह अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन कहीं भी ये बताया नहीं गया है कि आकाशा की कमाई हर महीने कितनी हो जाती है.

सोशल मीडिया पर है अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड की तगड़ी फैन फॉलोइंग आकाश संसनवाल एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 79.3K लोग फॉलो करते हैं. इसके अलावा उनके दूसरे पेज, जो बीजेपी से संबंधित है और उसका हैंडल akashsansanwalbjp नाम से है. इस अकाउंट पर अभी सिर्फ 4,967 फॉलोवर्स हैं.

लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश फैंस ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अंजलि अरोड़ा को लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद है लेकिन उनके बॉयफ्रेंड आकाशा भी लग्जरी लाइफ जीते हैं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कई फोटोज हैं, जिसमें वह अलग अलग गाड़ियों में नजर आए हैं. इसके अलावा, उनके वेकेशन की फोटोज भी हर किसी का ध्यान खींच लेती थीं.

कब शादी करेंगी अंजलि अरोड़ा इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आकाश और अंजलि कब शादी करने वाले हैं. दोनों काफी समय से साथ हैं और आए दिन मंदिर मंदिर दर्शन करते हैं. दोनों को महाकालेश्वर और केदारनाथ कई बार जाते देखा है.

