कौन हैं Anjali Arora के बॉयफ्रेंड आकाश? गिरफ्तारी के बाद रातों रात चर्चा में आया नाम, कमाई जान उड़ जाएंगे होश

कौन है अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश और कैसे करते हैं कमाई?
Anjali Arora Boyfriend: कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया है. अंजलि अरोड़ा आकाश संसनवाल को लंबे समय से डेट कर रही हैं. दोनों आए दिन एक साथ स्पॉट होते रहते हैं, लेकिन अब अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश एक परेशानी में फंस गए हैं. बीते दिन यानी 26 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया है. वह अपनी गाड़ी पर सांसद और विधायक के फर्जी स्टीकर लगाकर घूम रहे थे, जिस वजह से वह पुलिस के हत्थे चढ़ गए. वहीं, अह सोशल मीडिया पर आकाश संसनवाल के बारे में सर्चा कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि आकाश कौन हैं और अंजलि कब उनसे शादी की प्लानिंग कर रही हैं.