कौन हैं ईशा रिखी, जिन्होंने 8 साल बड़े बादशाह संग रचाई शादी? जानें दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा

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बादशाह और ईशा रिखी ने की शादी मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. बादशाह ने अपने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड ईशा रिखी के शादी रचाई है. बादशाह और ईशा रिखी की शादी फैंस के लिए सरप्राइज है. फिलहाल, इस न्यूली मैरिड कपल को फैंस शादी की बधाई दे रहे हैं. इसके बाद फैंस जानना जाहते हैं कि उनके फेवरेट सिंगर और रैपर की पत्नी क्या करती हैं. हम आपको बताएंगे कि ईशा रिखी क्या करती हैं और उनकी बादशाह के साथ कैसे मुलाकात हुई थी.

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बादशाह और ईशा रिखी की शादी की तस्वीरें वायरल बादशाह और ईशा रिखी की वेडिंग फोटोज आते ही सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. ईशा रिखी की मां ने शादी की इन फोटोज को शेयर किया है. लोगों को मन में जिज्ञासा है कि बादशाह की दुल्हनिया कौन हैं.

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एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हैं ईशा रिखी ईशा रिखी के बारे में बात की जाए तो वह भी बादशाह की तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. वह पंजाबी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री हैं. ईशा रिखी एक्ट्रेस होने के साथ ही मॉडल भी हैं.

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ईशा रिखी का फिल्मी करियर ईशा रिखी ने साल पंजाबी फिल्म 'जट्ट बॉयज पुत्त जट्टन दे' से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था. ईशा रिखी 'जट्ट एंड जूलियट', 'हैप्पी गो लकी', 'अरदाज' जैसी पंजाबी मूवीज में नजर आ चुकी हैं. ईशा रिखी पंजाबी म्यूजिक वीडियोज का हिस्सा रही हैं. वह साल 2018 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म 'नवाबजादे' में नजर आ चुकी हैं.

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बादशाह और ईशा रिखी की पार्टी में हुई मुलाकात बादशाह के साथ ईशा रिखी की मुलाकात पर नजर डालें तो दोनों चार साल पहले एक पार्टी में मिले थे. दोनों के कॉमन दोस्तों ने एक-दूसरे को मिलवाया था. इसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई थी.

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बादशाह और ईशा रिखी ने की डेटिंग बादशाह और ईशा रिखी के बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया. रिपोर्ट में बताया जाता है कि दोनों एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था. हालांकि, बादशाह और ईशा रिखी ने अपने रिश्ते को लेकर बात नहीं की.

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बादशाह और ईशा रिखी ने शादी को लेकर नहीं दी जानकारी बादशाह और ईशा रिखी की अब शादी की खबर सामने आई है. इस कपल की शादी से दोनों के फैंस काफी खुश हैं. हालांकि, बादशाह और ईशा रिखी ने अपनी शादी की लेकर कोई पोस्ट शेयर नहीं किया है.

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