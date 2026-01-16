कौन है Disha Patani की सौतन जिस पर कभी फिदा थे Talwiinder? अफेयर की खबर उड़ते ही मारा ताना

1/8





दिशा पाटनी की सौतन जिस पर कभी फिदा थे तलविंदर हाल ही में बॉलीवुड की जानीमानी अदाकारा दिशा पाटनी को सिंगर तलविंदर के साथ देखा गया था. तब से माना जाने लगा कि दिशा पाटनी और तलविंदर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. ये खबर कुछ समय में ही आग की तरह फैल गई. लोग जानने की कोशिश करने लगे कि तलविंदर आखिर दिखते कैसे हैं. इतना ही नहीं लोगों ने तो तलविंदर की पर्सनल लाइफ को भी खंगाल डाला. इसी बीच तलविंदर की एक्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. उनका नाम सोनी कौर है. दिशा पाटनी और तलविंदर के अफेयर की खबर सामने आते ही सोनी कौर ने इंस्टा पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करके बवाल मचा दिया है. अब हम अपनी रिपोर्ट में आपको सोनी कौर के बारे में बताने वाले हैं.

कौन है तलविंदर की एक्स गर्लफ्रेंड सोनी कौर? बता दें कि तलविंदर की एक्स गर्लफ्रेंड सोनी कौर एक जानीमानी मॉडल हैं. माना जाता है कि सोनी कौर किसी जमाने में तलविंदर को डेट कर चुकी हैं, यही वजह है जो वो इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं.

इतना बड़ा नाम हैं सोनी कौर एक मॉडल होने के नाते सोनी कौर अब तक कई बड़े नेशल और इंटरेशनल ब्रैंड्स के लिए काम कर चुकी हैं, सोनी कौर का इंस्टाग्राम ऐसी शानदार तस्वीरों से भरा हुआ है.

सोनी कौर के सोशल मीडिया पर हैं इतने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर सोनी कौर के करीब 27K फॉलोअर्स हैं. कहना गलत नहीं होगा कि सोनी कौर भी किसी स्टार से कम नहीं हैं. हालांकि वो कभी भी दिशा पाटनी और तलविंदर के फेम को मात नहीं दे पाएंगी.

ग्लैमर के मामले में किसी से कम नहीं हैं सोनी कौर कहना गलत हीं होगा कि सोनी कौर ग्लैमर के मामले में किसी से कम नहीं हैं. सोनी कौर को अक्सर रैंप पर बवाल मचाते हुए देखा जाता है. सोनी कौर का सुपरमॉडल अंदाज देखकर कोई भी उन पर फिदा हो जाएगा.

सोनी कौर ने शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट दिशा पाटनी और तलविंदर के अफेयर की खबरों के बीच सोनी कौर ने इंस्टा पर लिखा, केवल HIV और STIs से ही नहीं... बल्कि कभी कभी लोग भी बैडलक और श्रॉप लेकर घूमते हैं. आप किसके साथ सो रहे हैं इस बात का खासा ख्याल रखें.

सोनी कौर के फैंस को हो रहा है शक सोनी कौर के फैंस को शक हो रहा है कि ये इंस्टा स्टोरी दिशा पाटनी और तलविंदर के लिए ही लगाई गई है. सोशल मीडिया पर हर कोई इस समय दिशा पाटनी और तलविंदर के बारे में ही बात कर रहा है.

