कौन है Disha Patani की सौतन जिस पर कभी फिदा थे Talwiinder? अफेयर की खबर उड़ते ही मारा ताना

दिशा पाटनी की सौतन जिस पर कभी फिदा थे तलविंदर
हाल ही में बॉलीवुड की जानीमानी अदाकारा दिशा पाटनी को सिंगर तलविंदर के साथ देखा गया था. तब से माना जाने लगा कि दिशा पाटनी और तलविंदर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. ये खबर कुछ समय में ही आग की तरह फैल गई. लोग जानने की कोशिश करने लगे कि तलविंदर आखिर दिखते कैसे हैं. इतना ही नहीं लोगों ने तो तलविंदर की पर्सनल लाइफ को भी खंगाल डाला. इसी बीच तलविंदर की एक्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. उनका नाम सोनी कौर है. दिशा पाटनी और तलविंदर के अफेयर की खबर सामने आते ही सोनी कौर ने इंस्टा पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करके बवाल मचा दिया है. अब हम अपनी रिपोर्ट में आपको सोनी कौर के बारे में बताने वाले हैं.