India's Got Latent 2: कौन है समय रैना के शो में गदर मचाने वाली Geni Kamki? जिसका टैलेंट देख जनता से जजेस तक रह गए दंग!

कौन है समय रैना के शो में गदर मचाने वाली Geni Kamki?

India's Got Latent 2: इंटरनेट की दुनिया में कब कौन रातों-रात स्टार बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इस बार किस्मत चमकी है अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली गेनी कामकी (Geni Kamki) की. हाल ही में जेनी समय रैना (Samay Raina) के पॉपुलर और अनोखे रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' (India’s Got Latent Season 2) के हालिया एपिसोड में आईं थी, जहां उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि जजेस से लेकर शो देख रही जनता तक, सब अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए. कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर और हर्ष लिंबाचिया जैसे बड़े सितारों से सजे पैनल ने जेनी के टैलेंट को सलाम किया. ऐसे में अब लोग जानने के बेताब हैं कि, आखिर समय रैना के शो में गदर मचाने वाली ये लड़की है कौन?