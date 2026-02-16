कौन हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया? ग्लैमरस फोटोज से इंस्टा पर मचाया गदर; एक्ट्रेसेस को दी कांटे की टक्कर

1/8





कौन हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया Ishan Kishan girlfriend Aditi Unknown Facts: भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार बल्लेबाज ईशान किशन इन दिनों फॉर्म में चल रहे हैं. सोमवार को भारत पाकिस्तान के हुए मैच में ईशान किशन का बल्ला काफी चला. ईशान किशन के शानदार खेल के बीच उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक शानदार अपडेट सामने आया है. ईशान किशन मॉडल अदिति हुंडिया को डेट कर रही हैं. सोशल मीडिया पर अदिति हुंडिया छाई हुई हैं. हर कोई ईशान किशन की गर्लफ्रेंड के बारे में जानने में लगे हैं. आइए आपको क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं.

कहां की रहने वाली हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ईशान किशन की गर्लफ्रेंड बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. अदिति हुंडिया राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहने वाली हैं और उनके पिता जयपुर के मशहूर बिजनेसमैन हैं.

मशहूर मॉडल हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया मॉडलिंग की दुनिया अच्छा खासा नाम कमा चुकी हैं. वह मिस डीवा 2018 की विनर रह चुकी हैं और वह फेमिनी मिस इंडिया की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं. इसके अलावा, अदिति नेशनल ब्यूटी क्वीन कॉन्सटेंट तक पहुंच चुकी हैं.

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड ईशा किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. इंस्टग्राम पर अदिति को लाखों में लोग फॉलो करते हैं. उन्हें 2 लाख 75 हजार लोग फॉलो करते हैं और उनकी हर फोटो पर हजारों में लाइक आते हैं.

वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल आउटफिट में कमाल लगती हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज से तहलका मचा देती हैं. उनका फैशन सेंस कमाल का है और वह अपने हर लुक को परफेक्ट रखना जानता हैं. अदिति ट्रेडिशनल आउटफिट में कमाल की लगती हैं और वेस्टर्न लुक में वह इंटरनेट हिलाना भी जानती हैं.

कब से अदिति को डेट कर रहे हैं ईशान किशन कम ही लोग जानते हैं कि ईशान किशन अदिति हुंडिया के बीच अफेयर की खबरें 2019 आईपीएल के दौरान सामने आई थी. उन दिनों अदिति को ईशान की मिस्ट्री फैनगर्ल कहा गया. सोशल मीडिया पर अदिति छाई हुई थी. इसके बाद ही ईशान किशन और अदिति एक दूसरे के करीब आए थे.

ईशान किशन और अदिति हुंडिया का रिश्ता ईशान किशन और अदिति हुंडिया ने अपने रिश्ते को काफी सीक्रेट बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन क्रिकेटर ने दादा अनुराग पांडेय ने उनके रिश्ते का खुलासा कर दिया. उन्होने ही सामने आकर ईशान किशन की गर्लफ्रेंड का खुलासा किया और इस रिश्ते पर अपनी मंजूरी दी.

