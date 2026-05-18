कौन हैं परेश रावल की पत्नी? 17 की उम्र में किया था डेब्यू, मिस इंडिया बन मचाया तहलका; खूबसूरती में आज की एक्ट्रेसेस को देती हैं मात

कौन हैं परेश रावल की पत्नी? 17 की उम्र में किया था डेब्यू, मिस इंडिया बन मचाया तहलका

Who is Paresh Rawal Wife?: पर्दे पर अपनी कॉमिग टाइमिंग और सीरियस एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाले परेश रावल (Paresh Rawal) जल्द ही अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मल्टी स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, परेश रावल की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. 80 के दशक में पर्दे पर खूंखार विलेन का किरदार निभाने वाले परेशा का दिल एक लड़की पर इस कदर आया कि, उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि, वो शादी करेंगे तो सिर्फ उसी से. तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन है, जिसने अपनी खूबसूरती की गिरफ्त में परेश रावल (Paresh Rawal Ki Patni Kaun Hain) को कैद किया था.