कौन हैं रातोंरात इंटरनेट सेंसेशन बनीं साहिबा बाली? Arjun Kapoor संग वायरल हुईं तस्वीरें तो चर्चा में आई मिस्ट्री गर्ल

कौन हैं रातोंरात इंटरनेट सेंसेशन बनीं साहिबा बाली?

Who Is Sahiba Bali?: ग्लैमर की दुनिया में कब किसका सितारा चमक जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसा ही कुछ इन दिनों एक बार फिर देखने को मिल रहा है. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) की लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें वो एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आ रहे हैं. इस फोटो के सामने आने के बाद अब पूरे सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई. हर कोई बस यही एक सवाल पूछ रहा है कि, आखिर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor Mistry Girl) के साथ दिख रही यह हसीना कौन है?