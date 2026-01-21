कौन हैं Abhishek Bachchan की ऑन-स्क्रीन बेटी Samara Tijori? Daldal में निभाएंगी ये किरदार

कौन हैं Abhishek Bachchan की ऑन-स्क्रीन बेटी Samara Tijori?
Who Is Samara Tijori?: अमेजन प्राइम वीडियो की नई हिंदी एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दलदल' (Daldal) अब सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. मेकर्स ने बुधवार 21 जनवरी 2026 को फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें एक खतरनाक सीरियल किलर को पकड़े की कहानी देखने को मिलेगी. इस मूवी में भूमि पेडनेकर के अलावा एक्ट्रेस समारा तिजोरी (Samara Tijori) भी अहम किरदार में नजर आएंगी. ऐसे में अब काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि, आखिर समारा तिजोरी कौन हैं (Who Is Samara Tijori?)?