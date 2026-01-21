कौन हैं Abhishek Bachchan की ऑन-स्क्रीन बेटी Samara Tijori? Daldal में निभाएंगी ये किरदार

1/8





कौन हैं Abhishek Bachchan की ऑन-स्क्रीन बेटी Samara Tijori? Who Is Samara Tijori?: अमेजन प्राइम वीडियो की नई हिंदी एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दलदल' (Daldal) अब सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. मेकर्स ने बुधवार 21 जनवरी 2026 को फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें एक खतरनाक सीरियल किलर को पकड़े की कहानी देखने को मिलेगी. इस मूवी में भूमि पेडनेकर के अलावा एक्ट्रेस समारा तिजोरी (Samara Tijori) भी अहम किरदार में नजर आएंगी. ऐसे में अब काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि, आखिर समारा तिजोरी कौन हैं (Who Is Samara Tijori?)?

स्टारकिड हैं Samara Tijori तिजोरी सरनेम पढ़कर आपको लग रहा होगा कि, ये तो बहुत जाना-पहचाना है, तो आप बिल्कुल ठीक हैं समारा एक स्टारकिड हैं, लेकिन वे इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं.

कौन हैं समारा तिजोरी? बता दें कि, समारा तिजोरी (Who Is Samara Tijori?) मशहूर फैशन डिजाइनर शिवानी तिजोरी और एक्टर-डायरेक्टर दीपक तिजोरी की बेटी हैं. दीपक तिजोरी ने 'जो जीता वही सिकंदर', 'कभी हां कभी ना' और 'बादशाह' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई है.

एक्टिंग ही नहीं डांसिंग में भी हैं माहिर समारा तिजोरी (Samara Tijori) ने अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया और उन्होंने खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की. उन्होंने 'जेफ गोल्डबर्ग एक्टिंग स्टूडियो' से एक्टिंग की बारीकियां सीखीं साथ ही उन्होंने कथक, जैज और कंटेम्परेरी डांस की भी ट्रेनिंग ली.

पढ़ाई ही नहीं खेल में भी आगें हैं Samara Tijori हालांकि, समारा सिर्फ एक्टिंग और डांसिंग में ही अच्ची नहीं है बल्कि वे पढ़ाई और खेल-कूद में भी काफी आगे हैं. समारा ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई की. लेकिन 16 साल की उम्र में वे राजस्थान के अजमेर के 'मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल' चली गईं. जहां वे सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रही बल्कि, उन्होंने नेशनल लेवल पर फुटबॉल भी खेला.

कितनी पढ़ी लिखी हैं Samara Tijori? इसके बाद समारा तिजोरी मुंबई लौट आईं और सोफिया कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पूरा किया. उनकी ये पढ़ाई उनके एक्टिंग करियर में भी काफी काम आई और यही वजह है कि, वे मसाला फिल्मों के पीछे नहीं भागती और ऐसे रोल चुनती हैं, जिसकी गहराई को बारीकी से समझ सकें.

Samara Tijori की डेब्यू फिल्म समारा तिजोरी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2021 में आई फिल्म 'बॉब बिस्वास' से की थी, जिसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन की बेटी का रोल निभाया था. हालांकि, उन्हें पहचान साल 2022 में आई वेब सीरीज 'मासूम' में बोमन ईरानी के साथ लीड रोल से मिली थी.

