कौन हैं संगीता? जो 27 साल बाद Vijay Thalapathy से लेने जा रहीं तलाक, एक्टर की लव स्टोरी का यूं हो रहा अंत!

कौन हैं संगीता? जो 27 साल बाद Vijay Thalapathy से लेने जा रहीं तलाक
Who is Sangeetha?: साउथ सुपरस्टार विजय थलापति (Vijay Thalapathy) अक्सर फिल्मों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहते थे, लेकिन अब एक्टर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. खबरों के मुताबिक, विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम (Sangeetha Sornalingam) तलाक लेने जा रही हैं. कथित तौर पर संगीता (Sangeetha) ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है. जिसके बाद से फैंस एक्टर और उनकी की निजी जिंदगी के बारे में सर्च कर रहे हैं.