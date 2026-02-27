कौन हैं संगीता? जो 27 साल बाद Vijay Thalapathy से लेने जा रहीं तलाक, एक्टर की लव स्टोरी का यूं हो रहा अंत!

1/8





कौन हैं संगीता? जो 27 साल बाद Vijay Thalapathy से लेने जा रहीं तलाक Who is Sangeetha?: साउथ सुपरस्टार विजय थलापति (Vijay Thalapathy) अक्सर फिल्मों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहते थे, लेकिन अब एक्टर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. खबरों के मुताबिक, विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम (Sangeetha Sornalingam) तलाक लेने जा रही हैं. कथित तौर पर संगीता (Sangeetha) ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है. जिसके बाद से फैंस एक्टर और उनकी की निजी जिंदगी के बारे में सर्च कर रहे हैं.

2/8





कौन हैं संगीता? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विजय थलापति की पत्नी संगीता कौन हैं (Kaun Hai Sangeetha?)? बता दें कि, संगीता सोर्नालिंगम श्रीलंकाई तमिल मूल की हैं, जिनका जन्म और परवरिश ब्रिटेन (UK) में हुई. विजय से शादी करने से पहले वो एक ब्रिटिश नागरिक थीं.

3/8





किसकी बेटी हैं Sangeetha? संगीता के पिता श्रीलंका के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बाद में लंदन में शिफ्ट हो गए थे. वहीं, अगर संगीता की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि, वो एक हाउसवाइफ हैं, तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बिजनेस से भी जुड़ी हुई हैं.

Advertisement

4/8





कब और कैसे हुई विजय और संगीता की मुलाकात? आपको बता दें कि, विजय थलापति और संगीता सोर्नालिंगम की पहली मुलाकात किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. संगीता विजय की बहुत बड़ी फैन थीं और वो साल 1996 में विजय की फिल्म 'पूवे उनक्कागा' के सुपरहिट होने पर बधाई देने के लिए खासतौर पर लंदन से चेन्नई आईं और चेन्नई की फिल्म सिटी में एक शूटिंग के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई.

5/8





कैसे हुई दोनों की शादी की बात? संगीता के इस जज्बे को देख विजय उनके फैन हो गए और उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाया और अपने माता-पिता से मिलवाया. धीरे-धीरे दोनों के परिवारों में मेल-जोल बढ़ा और एक दिन विजय के माता-पिता ने ही संगीता के सामने अपने बेटे से शादी का प्रपोजल रखा. दोनों के राजी होने के बाद विजय के पेरेंट्स रिश्ता लेकर संगीता के घर लंदन गए.

6/8





कब हुई थी संगीता और विजय की शादी? विजय के माता-पिता का प्रपोजल संगीता के पेरेंट्स ने मान लिया और 25 अगस्त 1999 को दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हुई. दिलचस्प बात यह है कि, विजय ईसाई हैं और संगीता हिंदू फिर भी उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की और बाद में चेन्नई में एक शानदार रिसेप्शन दिया.

Advertisement

7/8





कितने बच्चों के माता-पिता हैं संगीता-विजय? विजय थलापति और संगीता सोर्नालिंगम दो बच्चों एक बेटा और एक बेटी के माता-पिता हैं. कपल ने पहले बच्चे बेटे का स्वागत साल 2000 में किया था और बेटी का जन्म साल 2005 में हुआ था. विजय ने फिल्म 'वेत्तैकरण' और 'थेरी' में अपने बच्चों की छोटी सी झलक भी दिखाई है.

8/8



