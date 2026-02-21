कौन है Sarah Baloch? जिसके Viral Video को शिद्दत के साथ ढूढ़ रहे हैं लोग, कभी भी लगवा सकती है आपको हथकड़ी

1/8





कौन है Sarah Baloch? साल 2026 लोगों के लिए एक अलग ही मुसीबत लेकर आया है. जनवरी से ही सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के प्राइवेट वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं. इस लिस्ट में Angel Nuzhat के 12 मिनट के वीडियो से लेकर 19 minute 34 Second Viral Video तक का नाम शामिल है. इसी बीच एक पाकिस्तानी लड़की ने देश के ठर्की लोगों के होश उड़ाकर रख दिए हैं. इस लड़की का प्राइवेट वीडियो लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस पाकिस्तानी लड़की का नाम सारा बलूच है. चलिए जानते हैं कि आखिर ये सारा बलूच किस बला का नाम है और ये आपके लिए कैसे खतरनाक है.

2/8





Sarah Baloch के Viral Video को शिद्दत के साथ ढूढ़ रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर इस समय सारा बलूच के नाम के कई हैशटैग वायरल हो रहे हैं. इन हैशटैग के जरिए लोग इस पाकिस्तानी लड़की को खोज रहे हैं. जबकि लोगों को नहीं पता कि ये लड़की इनको बर्बाद कर सकती है.

3/8





पाकिस्तान में बहुत फेमस है Sarah Baloch आपको बता दें कि सारा बलूच पाकिस्तान की एक जानीमानी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर है जो कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर खूब वायरल होती हैं. सारा बलूच पाकिस्तान के लोगों को लाइफस्टाइल के टिप्स देती हैं.

4/8





क्या है Sarah Baloch का असम कनेक्शन आपको बता दें सारा बलूच के वीडियो के वायरल होने की शुरुआत असम से हुई है. असम के लोगों में इस लड़की के वीडियो का लिंक सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि लोगों का डाटा लूटा जा सके.

5/8





फेक है Sarah Baloch का वीडियो आपको बता दें कि सारा बलूच का ये वीडियो फेक है. इस वीडियो को सारा बलूच के कुछ पुराने क्लिपिंग्स को मर्ज करके बनाया गया है. असल में इस वीडियो का सारा बलूच से कोई लेनादेना नहीं है.

6/8





स्कैमर्स कर रहे हैं Sarah Baloch के नाम का इस्तेमाल आपको बता दें कि स्कैमर्स केवल सारा बलूच का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं. वीडियो के थंबनेल पर ब्लर फोटो लगाई जाती है ताकि लोगों का दिल ललचा जाए और वो लिंक पर क्लिक कर दें.

7/8





आपको जेल भेज सकती है Sarah Baloch क्योंकि ये एक फेक वीडियो है जो कि आपके फोन की एक्सेस हेकर्स को देती है. यही वजह है जो इस वीडियो का लिंक शेयर करने की वजह से किसी भी आम आदमी को जेल हो सकती है. साइबर क्राइम इस मामले को लेकर काफी गंभीर है.

8/8



