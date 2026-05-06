कौन थे RB Choudary जिनका 79 की उम्र में हुआ निधन? दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर गमगीन हुए सितारे

कौन थे RB Choudary जिनका 79 की उम्र में हुआ निधन?

Who Was RB Choudary?: साउथ सिनेमा अभी मलयालम एक्टर संतोष नायर की मौत के गम से उबर भी नहीं पाया था कि, एक और दर्दनाक खबर ने मनोरंजन की गलियों में सन्नाटा पसार दिया. संतोष नायर के बाद अब आर. बी. चौधरी (RB Choudary) हमारे बीच नहीं रहे. 79 साल की उम्र में एक सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली. इस खबर के सामने आते ही साउथ सिनेमा में मातम पसर गया, लेकिन इस बीच एक सवाल ट्रेंड करने लगा की आर. बी. चौधरी कौन थे (Who Was RB Choudary?), जिनका जाना साउथ से दिग्गज सितारों को गमगीन कर गया?