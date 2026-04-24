डेविड धवन ने अपने ही बेटे वरुण धवन को लॉन्च करने से क्यों कर दिया था इनकार? नेपोटिज्म के शोर में खुद बनाई अपनी पहचान

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डेविड धवन ने अपने ही बेटे वरुण धवन को लॉन्च करने से क्यों कर दिया था इनकार? Varun Dhawan Birthday Special: बॉलीवुड की चकाचौंध में अक्सर 'नेपोटिज्म' (Nepotism) का शोर सुनाई देता है, क्योंकि कई ऐसे स्टर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लॉन्च किया है, लेकिन हिंदी सिनेमा में कई ऐसे भी कलाकार हैं जिन्हें जन्म से फिल्म परिवार और माहौल तो मिला, लेकिन उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ा, रिजेक्शन और ऑडिशन्स का सामना करना पड़ा. उन्हीं में एक नाम वरुण धवन (Varun Dhawan) का भी है, जिन्हें उनके पिता डेविड धवन (David Dhawan) ने लॉन्च करने से इनकार कर दिया था.

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Varun Dhawan का जन्म कब हुआ था? वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन के घर हुआ था, लेकिन बावजूद इसके फिल्मों में अपने लिए जगह बनाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. एक्टर काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें लॉन्च करने से इनकार कर दिया था.

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डेविड धवन ने बेटे को लॉन्च करने से क्यों किया था इनकार? दरअसल, डेविड धवन चाहते थे कि उनका बेटा अपने दम पर आगे बढ़े और खुद मेहनत करके अपनी पहचान बनाए. यही वजह थी कि, उन्होंने वरुण धवन (Varun Dhawan) को अपने बैनर से लॉन्च नहीं किया. हालांकि, वरुण के अंदर भी एक्टिंग का जुनून था और उन्होंने भी हार नहीं मानी अपनी मेहनत और काबीलियत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई.

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फिल्मों की तरफ कैसे बढ़ा वरुण धवन का इंट्रेस्ट? वरुण धवन को बचपन से ही फिल्म माहौल मिला, क्योंकि उनके पिता तो मशहूर डायरेक्टर थे ही साथ ही उनके बड़े भाई रोहित धवन भी निर्देशक हैं और ऐसे में माहौल में बड़े होने के कारण वरुण का मन भी फिल्मों की तरफ हो गया.

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कितने पढ़े-लिखे हैं वरुण धवन? वरुण धवन (Varun Dhawan Education) ने अपनी स्कूलिंग मुंबई में की और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने नॉचिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की और फिर वापस भारत लौट आए और एक्टिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया.

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एक्टर बनने से पहले क्या थे वरुण धवन? शुरुआती दिनों में सभी को लगता था कि, डेविड अपने बेटे को बड़े लेवल पर लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐस हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि, वरुण को खुद अपने दम पर अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी होगी और यही वजह है कि, फिल्मों में बतौर एक्टर डेब्यू से पहले वरुण धवन ने सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया.

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शाहरुख खान की फिल्म में बने थे असिस्टेंट डायरेक्टर बता दें कि, वरुण धवन ने शाहरुख खान की फिल्म 'माई नेम इज खान' में करण जौहर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था. इस दौरान उन्होंने फिल्म बनाने की बारीकियां सीखीं और कैमरे के पीछे का काम भी समझा और फिर उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया.

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