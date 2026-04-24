डेविड धवन ने अपने ही बेटे वरुण धवन को लॉन्च करने से क्यों कर दिया था इनकार? नेपोटिज्म के शोर में खुद बनाई अपनी पहचान

डेविड धवन ने अपने ही बेटे वरुण धवन को लॉन्च करने से क्यों कर दिया था इनकार?
Varun Dhawan Birthday Special: बॉलीवुड की चकाचौंध में अक्सर 'नेपोटिज्म' (Nepotism) का शोर सुनाई देता है, क्योंकि कई ऐसे स्टर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लॉन्च किया है, लेकिन हिंदी सिनेमा में कई ऐसे भी कलाकार हैं जिन्हें जन्म से फिल्म परिवार और माहौल तो मिला, लेकिन उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ा, रिजेक्शन और ऑडिशन्स का सामना करना पड़ा. उन्हीं में एक नाम वरुण धवन (Varun Dhawan) का भी है, जिन्हें उनके पिता डेविड धवन (David Dhawan) ने लॉन्च करने से इनकार कर दिया था.