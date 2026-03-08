Women's Day: Bollywood की ये 7 फीमेल डायरेक्टर्स जिन्होंने बदला पूरी इंडस्ट्री का हुलिया, साथ काम करने के लिए तरसते हैं बड़े बड़े सुपरस्टार

1/8





Bollywood की ये 7 फीमेल डायरेक्टर्स जिन्होंने बदला पूरी इंडस्ट्री का हुलिया वूमन्स डे के मौके पर बॉलीवुड के बारे में बात न हो ये तो हो ही नहीं सकता. बॉलीवुड में कई अदाकाराएं डायरेक्टर्स ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं. आज हम इस रिपोर्ट में बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही फीमेल फिल्ममेकर के बारे में बात करने वाले हैं. इन फीमेल डायरेक्टर्स ने बीते कुछ सालों में जबरदस्त काम किया है. ये फीमेल डायरेक्टर्स इतनी शानदार फिल्में बना चुकी हैं कि अब हर कोई इनके साथ काम करना चाहता है. इनमें से एक तो ऑस्कर तक के चक्कर लगा चुकी है. चलिए जानते हैं कि यहां हम किन फीमेल डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं.

जोया अख्तर ने दिखाया अपना दमखम इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जोया अख्तर का आता है. जोया अख्तर ने फिल्म दिल धड़कने को बनाकर हंगमा मचा दिया था. गली बॉय और जिंदगी न मिलेगी दोबारा को तो लोग आज भी देखना पसंद करते हैं.

मेघना गुलजार के साथ काम करने को तरसते हैं सितारे मेघना गुलजार अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में बना चुका हैं. सैम बहादुर बनाकर मेघना गुलजार ने सबको अपना दीवाना बना लिया था. वहीं छपाक ने लोगों के दिलों पर अलग छाप छोड़ी थी.

जबरदस्त फिल्में बनाती हैं किरण राव लापता लेडीज बनाकर किरण राव तो ऑस्कर तक के चक्कर लगा चुकी हैं. किरण राव ने धोबी धाट जैसी फिल्म बनाकर बवाल मचा दिया था. लोगों ने लापता लेडीज को भी खूब पसंद किया था.

किसी से कम नहीं हैं गौरी शिंदे इस लिस्ट में अगला नाम फिल्ममेकर गौरी शिंदे का आता है. गौरी शिंदे अपने करियर में इंगलिश विग्लिश और डीयर जिंदगी जैसी फिल्में बना चुकी हैं. ये दोनों ही फिल्में लोगों को एक शानदार मैसेज देती हैं.

अश्विनी अय्यर का नाम भी चल रहा है आगे अश्विनी अय्यर ने फिल्म पंगा बनाकर समाज के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा था. फिल्म बरेली की बर्फी को भी लोगों ने खूब पसंद किया था. इससे पता चलता है कि अश्विनी अय्यर सोच समझकर ही फिल्म का चुनाव करती हैं.

Lakshmipriya Devi का काम भी आता है लोगों को पसंद लक्ष्मीप्रिया देवी भी इंडस्ट्री की जानीमानी फिल्ममेकर हैं. इनो लोग मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग के लिए जानते हैं. वो ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का सम्मान पा चुकी हैं.

