Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: विद्या का पर्दाफाश और पोद्दार पर अभिरा का राज? इन 7 धांसू ट्विस्ट से छप्पड़फाड़ मिलेगी TRP

इन धांसू ट्विस्ट से बदलेगी ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीआरपी
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीआरपी काफी ज्यादा खराब स्थिति में चल रही है, ये शो टॉप 5 से काफी समय पहले ही बाहर हो चुका है और इन दिनों सीरियल को नौवें नंबर पर स्थान मिला है, जिस वजह से मेकर्स परेशान है. शो को चैनल का नोटिस भी मिल चुका है. लेकिन फैंस सीरियल में कुछ ऐसे ट्विस्ट देखना चाहते हैं, जिससे सीरियल की टीआरपी आसमान छू जाए. आइए आपको उन ट्विस्ट के बारे में बताते हैं, जो अगर ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ जाए तो सीरियल की टीआरपी टॉप पर पहुंच जाएगी.