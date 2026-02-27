Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: विद्या का पर्दाफाश और पोद्दार पर अभिरा का राज? इन 7 धांसू ट्विस्ट से छप्पड़फाड़ मिलेगी TRP

1/8





इन धांसू ट्विस्ट से बदलेगी ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीआरपी Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीआरपी काफी ज्यादा खराब स्थिति में चल रही है, ये शो टॉप 5 से काफी समय पहले ही बाहर हो चुका है और इन दिनों सीरियल को नौवें नंबर पर स्थान मिला है, जिस वजह से मेकर्स परेशान है. शो को चैनल का नोटिस भी मिल चुका है. लेकिन फैंस सीरियल में कुछ ऐसे ट्विस्ट देखना चाहते हैं, जिससे सीरियल की टीआरपी आसमान छू जाए. आइए आपको उन ट्विस्ट के बारे में बताते हैं, जो अगर ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ जाए तो सीरियल की टीआरपी टॉप पर पहुंच जाएगी.

अरमान और अभिरा के बीच जबरदस्त टशनबाजी अरमान और अभिरा के बीच की टशनबाजी फैंस को काफी पसंद आती है. मेकर्स अगर जबरदस्त लव एंगल का तड़का लगाकर दोनों की टशनबाजी को जारी रखेंगे, तो सीरियल की रेटिंग को फायदा मिलेगा.

मायरा और मुक्ति का बॉन्ड फैंस को आया पसंद सीरियल में मायरा और मुक्ति की जोड़ी भी दर्शकों को पसंद आ रही है. पहले दोनों लड़ती झगड़ती नजर आई, लेकिन अगर मेकर्स इन दोनों को बेस्ट फ्रेंड बना देते हैं, तो आगे कहानी में धांसू ट्विस्ट आ सकते हैं.

विद्या का पर्दाफाश कब करवाएंगे मेकर्स इस बात का खुलासा हो गया है कि अभिरा और अरमान के बीच में दीवार विद्या ने खड़ी की थी और अब फैंस विद्या का पर्दाफाश होने का इंतजार कर रहे हैं. अगर विद्या का पर्दाफाश होता है तो शो की टीआरपी में जबरदस्त भूचाल आएगा.

अरमान के सामने कब आएगा विद्या का असली चेहरा अगर मेकर्स एक धांसू ट्विस्ट के साथ अगर विद्या का असली चेहरा सबके सामने लेकर आता है तो फैंस खुश होंगे लेकिन विद्या और अरमान का आमना सामना भी इस बार करवाया जाए. अरमान ने हर बार अपनी मां को माफ किया है लेकिन इस बार मेकर्स अरमान के हाथों विद्या को सख्त सलाह दिलाए.

अभिरा और मायरा का आमना सामना सीरियल में अभिरा अपनी बेटी मायरा को देख चुकी है लेकिन उसने अपनी बेटी को दूर से देखा है. अब फैंस जल्द से जल्द मायरा और अभिरा का आमना सामना होता हुआ देखना चाहते हैं. मां बेटी के बीच पक्का ड्रामा होगा, जिसका फायदा टीआरपी को मिलेगा.

अरमान के सामने मेहरा का पर्दाफाश होना अब तक मेहर का पर्दाफाश नहीं हुआ है और इससे साफ है कि मेकर्स इसके लिए भी कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं. मेहर का पर्दाफाश बहुत ही बड़े ड्रामे के साथ होना चाहिए. ऐसा होता है कि अरमान और अभिरा के बीच की गलतफहमी भी कम हो जाएगी.

