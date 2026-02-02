Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: लीप के बाद शो में आएंगे ताबड़तोड़ 7 ट्विस्ट, बर्बाद होगा अरमान, क्या करेगी अभिरा?

ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएंगे 7 ट्विस्ट
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी एक बार फिर बदल गई है. अभिरा और अरमान की जिंदगी आठ साल आगे बढ़ गई है. मायरा और वाणी भी बड़ी हो गई है लेकिन इस बीच अभिरा और अरमान अलग भी हो गए हैं. सीरियल में दिखाया गया था कि मायरा अभिरा को घर से बाहर निकाल देती है और कोई कुछ नहीं पाता. दूसरी तरफ वाणी की जान बचाने के लिए अभिरा को भी बिना कुछ कहे जाना पड़ जाता है. अब कहानी में आठ साल का लीप आया है और लीप के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई है.