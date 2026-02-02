Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: लीप के बाद शो में आएंगे ताबड़तोड़ 7 ट्विस्ट, बर्बाद होगा अरमान, क्या करेगी अभिरा?

1/8





ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएंगे 7 ट्विस्ट Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी एक बार फिर बदल गई है. अभिरा और अरमान की जिंदगी आठ साल आगे बढ़ गई है. मायरा और वाणी भी बड़ी हो गई है लेकिन इस बीच अभिरा और अरमान अलग भी हो गए हैं. सीरियल में दिखाया गया था कि मायरा अभिरा को घर से बाहर निकाल देती है और कोई कुछ नहीं पाता. दूसरी तरफ वाणी की जान बचाने के लिए अभिरा को भी बिना कुछ कहे जाना पड़ जाता है. अब कहानी में आठ साल का लीप आया है और लीप के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई है.

वाणी की पहचान बदल देगी अभिरा टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा मेहर से वाणी की जान बचाने के लिए कहीं दूर आ गई है और वह वाणी की पहचान भी बदल चुकी है. अभिरा वाणी का नाम मुक्ति कर देगी. इतना ही नहीं, दोनों पोद्दार हाउस से दूर जाकर अपनी जिंदगी बिताएंगे.

गरीबी में जिंदगी काटने पर मजबूर अभिरा सीरियल में आगे दिखाया जाएगा कि लीप के बाद अभिरा अपनी अमीरी छोड़कर गरीबी में जिंदगी काटेगी. वह एक चॉल में रहेगी और वहीं पर रहकर अकेले अपनी बेटी वाणी यानी मुक्ति को संभालेगी. इस दौरान अभिरा को पैसों को काफी किल्लत का सामना करना पड़ेगा.

वकालत छोड़ क्या कर रही है अभिरा शो में दिखाया जाएगा कि अभिरा एक बार फिर से वकालत छोड़ देगी. अरमान के साथ रहते हुए अभिरा अच्छी वकील बनती है लेकिन अरमान से अलग होने के बाद वह सबसे पहले वकालत छोड़ती है. वह एक मैकेनिक बन जाएगी और एक गैराज में काम करेगी. इसी तरह वह अपनी बेटी मुक्ति को पालेगी.

अभिरा की जिंदगी में आया नया दुश्मन अभिरा की जिंदगी में दुश्मनों की कमी लीप के बाद भी नहीं होगी. अभिरा की जिंदगी में एक दुश्मन आएगा, जिसकी नजर अभिरा की चॉल पर होगी. इस दौरान अभिरा की एक शख्स राधेश्याम से दुश्मनी हो जाएगी. अब देखना होगा कि इस दुश्मनी में क्या क्या होता है.

मेहर के ईशारों पर नाचेगा अरमान अभिरा अरमान की जिंदगी से जा चुकी है और अरमान अब पूरी तरह मेहर की बातों में आ गया है. अरमान लेगा कि मेहर पूरी तरह निर्दोष है और अभिरा ही गलत इल्जाम मेहर पर लगा रही थी. इसी वजह से वह मेहर के काफी क्लोज आ जाएगा. मेहर की एक झलक लीप के बाद के पहले एपिसोड में दिखाई जाएगी.

अभिरा से नफरत करेगी मायरा शो में दिखाया जाएगा कि अभिरा की जिंदगी में मायरा की कमी वाणी यानी मुक्ति पूरी नहीं कर पाएगी लेकिन मायरा अब अभिरा से नफरत करेगी. मायरा किसी भी तरह अपनी मां को याद करने से बचेगी. इस वजह से वह खुद को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखेगी. वह अभिरा का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाएगी.

