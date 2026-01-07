Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: खतरे में अभिरा की जान, तिल-तिल तड़पेगा अरमान; लीप से पहले 7 ट्विस्ट लाएंगे तूफान

ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीप से पहले आएंगे 7 ट्विस्ट
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों जोरदार ड्रामा चल रहा है. अरमान और अभिरा ने अपनी मेहनत के दम पर पोद्दार परिवार को डूबने से बचा लिया है लेकिन अब अरमान खुद नई परेशानी में फंस गया है. अरमान और अभिरा के सामने एक नया तूफान आने वाला है, जिससे दोनों की जिंदगी में काफी कुछ बदल जाएगा. ये सब कुछ 7 साल के लीप से पहले होगा, जिससे दोनों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री होगी. आइए आपको बताते हैं कि लीप से पहले शो में कौन कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं.