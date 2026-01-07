Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: खतरे में अभिरा की जान, तिल-तिल तड़पेगा अरमान; लीप से पहले 7 ट्विस्ट लाएंगे तूफान

1/8





ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीप से पहले आएंगे 7 ट्विस्ट Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों जोरदार ड्रामा चल रहा है. अरमान और अभिरा ने अपनी मेहनत के दम पर पोद्दार परिवार को डूबने से बचा लिया है लेकिन अब अरमान खुद नई परेशानी में फंस गया है. अरमान और अभिरा के सामने एक नया तूफान आने वाला है, जिससे दोनों की जिंदगी में काफी कुछ बदल जाएगा. ये सब कुछ 7 साल के लीप से पहले होगा, जिससे दोनों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री होगी. आइए आपको बताते हैं कि लीप से पहले शो में कौन कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं.

अरमान को मारने की कोशिश करेगी ये महिला टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अरमान की जान खतरे में पड़ जाएगी. मेहर के मृतक ड्राइवर की पत्नी पोद्दार की पार्टी में पहुंच जाएगी. वह यहां पर अरमान को ड्रिंक में कुछ मिला देगी. अरमान ने मेहर मित्तल को निर्दोष साबित करवाया है, लेकिन उसने ड्राइवर की हत्या की है. इस वजह से ड्राइवर की पत्नी अरमान से बदला लेने की कोशिश करेगी.

अभिरा के सामने आएगा मेहर का सच अब शो में अभिरा के सामने मेहर का सच आ जाएगा. उसे पता चल जाएगा कि मेहर ने ही ड्राइवर की हत्या की थी. उसने ड्राइवर पर जबरदस्ती करने का झूठा आरोप लगाया है. ये सब कुछ अभिरा को मृतक ड्राइवर की पत्नी से पता चलेगा. अभिरा ये सब जानकर टूट जाएगी.

मेहर का सच जान तड़पेगा अरमान अभिरा कहानी में धांसू ट्विस्ट लेकर आएगी. अभिरा मेहर का असली चेहरा अरमान को दिखाएगी. वह अरमान को बता देगी कि मेहर ने सच में अपने ही ड्राइवर की हत्या की है. ये सच जानकर अरमान टूट जाएगा. उसे इस बात का पछतावा होगा कि उसकी वजह से एक परिवार बर्बाद हो गया.

अभिरा पर हमला करेगी महर कहानी में ड्रामे यहीं शांत नहीं होंगे. अभिरा जैसे ही मेहर का सच सबको बताएगी तो मेहर का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा. मेहर गुस्से में पागल होकर अभिरा पर हमला कर देगी. वह अभिरा को मारने की कोशिश करेगी और उसका गला दबा देगी. इस मौके अरमान अभिरा को बचाएगा.

ड्राइवर की पत्नी की होगी मौत अब शो में एक धांसू ट्विस्ट आएगा. अभिरा की मुलाकात ड्राइवर की पत्नी से पार्टी में हो चुकी है और अब अभिरा को वह एक बार फिर बुलाएगी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो जाएगी. अभिरा को सिर्फ उसकी बेटी मिलेगी और महिला के हाथ से लिखी चिट्ठी. अभिरा को जैसे ही पता चलेगा कि ड्राइवर की पत्नी की मौत हो गई है. ये सुनकर अभिरा टूट जाएगी.

लीप से पहले अभिरा की होगी दो बेटियां लीप से पहले दिखाया जाएगा कि अभिरा की दो बेटियां होंगी. मायरा को अभिरा ने जन्म दिया है लेकिन ड्राइवर की पत्नी अपनी बेटी की जिम्मेदारी अभिरा पर छोड़कर चली जाएगी. वह अपनी बच्ची से चिट्ठी के जरिए कहेगी कि अब से अभिरा ही उसकी मां है.

