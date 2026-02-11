Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: अरमान और अभिरा की मिलन में आएंगे ये 7 धांसू ट्विस्ट, दुश्मन बनेगी मुक्ति-मायरा?

ये रिश्ता क्या कहलाता है में होंगे ये 7 ड्रामा
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी अब अभिरा और अरमान के साथ साथ मायरा और मुक्ति पर आ गई है. अरमान और अभिरा दोनों ही अपनी अपनी बेटियों की परवरिश में बिजी है. वह अपने दुख को इसके आगे नहीं आने दे रहे हैं लेकिन दोनों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा. 8 साल हो गए लेकिन दोनों अब तक नहीं मिले, लेकिन अब शो में एक के बाद एक ऐसे ऐसे ट्विस्ट आएंगे, जिससे अरमान और अभिरा की मुलाकात के संयोग बनेंगे. आइए आपको शो में आने वाले 7 महाट्विस्ट बताते हैं, जिससे कहानी पलट जाएगी.