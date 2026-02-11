Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: अरमान और अभिरा की मिलन में आएंगे ये 7 धांसू ट्विस्ट, दुश्मन बनेगी मुक्ति-मायरा?

1/8





ये रिश्ता क्या कहलाता है में होंगे ये 7 ड्रामा Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी अब अभिरा और अरमान के साथ साथ मायरा और मुक्ति पर आ गई है. अरमान और अभिरा दोनों ही अपनी अपनी बेटियों की परवरिश में बिजी है. वह अपने दुख को इसके आगे नहीं आने दे रहे हैं लेकिन दोनों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा. 8 साल हो गए लेकिन दोनों अब तक नहीं मिले, लेकिन अब शो में एक के बाद एक ऐसे ऐसे ट्विस्ट आएंगे, जिससे अरमान और अभिरा की मुलाकात के संयोग बनेंगे. आइए आपको शो में आने वाले 7 महाट्विस्ट बताते हैं, जिससे कहानी पलट जाएगी.

अभिरा के गैराज तक पहुंच जाएगा अरमान टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभिरा एक ही जगह पर पहुंच जाएंगे. मुक्ति अरमान की गाड़ी खराब कर चुकी है और अब अरमान अभिार के गैराज में पहुंच जाएगा. अभिरा अरमान के ठीक पीछे होगी.

अरमान और अभिरा की क्यों नहीं होगी मुलाकात शो में अरमान और अभिरा की मुलाकात का संयोग बनाया जाएगा लेकिन मेकर्स इस मुलाकात को इतनी आसानी से नहीं करवाएंगे. अरमान और अभिरा एक ही जगह पर होने के बाद भी नहीं मिलेंगे. यानी मेकर्स ने कुछ और प्लान किया है.

अरमान की गाड़ी का बुरा हाल करेगी अभिरा अब शो में नया धमाका होगा. अरमान अभिरा के गैराज में अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए देकर गया है और अभिरा उसे ठीक भी कर देगी लेकिन उसे रिंकी की शादी में इस्तेमाल कर लिया जाएगा. अरमान की गाड़ी को अच्छे से सजाकर रिंकी की विदाई करवाई जाएगी.

अभिरा पर फूटेगा अरमान का गुस्सा शो में दिखाया जाएगा कि अगले दिन अरमान अपनी गाड़ी का इंतजार करता रह जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गैराज से अब तक गाड़ी नहीं आई तो वह फोन पर अभिरा को खूब सुनाता है. वह तब अभिरा आवाज तक नहीं सुनता और बोलता जाता है.

पुरानी यादों में खो जाएगी अभिरा अब कहानी में नया ट्विस्ट ये आएगा कि अभिरा फोन पर अरमान की आवाज सुनकर जम जाएगी. दावा है कि उसे पता चल जाएगा कि ये गाड़ी अरमान की है, जिस वजह से वह पुरानी यादों में खो जाएगी.

कैसे होगी अभिरा-अरमान की मुलाकात अब अभिरा और अरमान अपनी बेटियों के स्कूल एडमिशन में लगे हैं और दोनों ही एक ही स्कूल में जा रहे हैं. वो मुक्ति का ड्रीम स्कूल है और मायरा को उस स्कूल में इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि उसे अपने स्कूल से बाहर कर दिया गया है. दावा है कि एडमिशन के दौरान अभिरा और अरमान यहां पर आएंगे और टकरा भी सकते हैं.

