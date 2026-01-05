Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: लीप से पहले होगी इस शख्स की मौत, टूटेगी अभिरा; कटेगा कई कलाकारों का पत्ता

1/8





ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगा नया धमाका Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान की कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट आ रहे हैं. पोद्दार परिवार कृष की वजह से काफी परेशानियों में फंसा हुआ है और परिवार को परेशानी से निकालने में अरमान लगा हुआ है. अभिरा भी उसकी मदद कर रही है और परिवार को संभाल रही है. अब कहानी में धमाका होने वाला है. 7 साल का लीप आएगा, जिसके बाद कही कलाकारों की छुट्टी शो से हो जाएगी. लेकिन उससे पहले कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट आएंगे. आइए आपको एक-एक ट्विस्ट बताते हैं.

मेहर मित्तल के सपोर्ट में दूसरे वकील की गिरेबान पकड़ेगा अरमान ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिखाया जाएगा कि मेहर मित्तल पर मर्डर का आरोप है और अरमान मेहर को बेकसूर साबित करने में लगा हुआ है. आने वाले शो में दिखाया जाएगा कि अरमान मेहर के लिए कोर्ट में दलीलें पेश करेगा. वह मेहर के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार होगा.

केस जीत जाएगा अरमान शो में दिखाया जाएगा कि अरमान मेहर के पक्ष में केस लड़ेगा और वह अपने शानदार अंदाज में केस जीत जाएगा. अरमान जैसे ही केस जीतेगा वैसे ही अभिरा उझल पड़ेगी. अरमान की वजह से मेहर को सजा नहीं होगी.

पोद्दार फर्म को वापिस पा लेगा अरमान अरमान जैसे ही कोर्ट का केस जीतेगा वैसे ही उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी. अरमान को मिस्टर मित्तल से अमाउंट मिलेगा जिससे वह अपनी पोद्दार फर्म को वापिस पा लेगा. वह 85 करोड़ में फर्म को वापिस खरीद लेगा.

अरमान की जीत के बाद पोद्दार हाउस में होगा जश्न अब अरमान की जीत का जश्न भी देखने के लिए मिलेगा. पोद्दार परिवार के पुराने दिल लौट आएंग और इसी खुशी में परिवार के लोग एक पार्टी रखेंगे, जिसमें अरमान और अभिरा को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा. परिवार के लोग पार्टी में बहुत खुश होंगे और अरमान-अभिरा का भी जलवा पार्टी में देखने के लिए मिलेगा.

पोद्दार हाउस में होगी मेहर की एंट्री, संकट में अभिरा की लव स्टोरी अब पोद्दार परिवार की इस पार्टी में मेहर की एंट्री भी दिखाई जाएगी. मेहर मित्तल अपने पिता के साथ अरमान और अभिारा की पार्टी में आएगी. दावा है कि मेहर मित्तल की वजह से अभिरा और अरमान की जिंदगी में काफी सारी परेशानी आने वाली है.

कियारा का फूटेगा गुस्सा शो में दिखाया जाएगा कि कियारा और अबीर की जिंदगी सही चल रही है और सुरेखा बार बार कियारा की तुलना चारू से कर रही है और पार्टी में कियारा का गुस्सा फट पड़ेगा. वह चाची सा यानी सुरेखा को सुना देगी, जिसके बाद सुरेखा अबीर के सामने ड्रामा करेगी.

