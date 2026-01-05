Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: लीप से पहले होगी इस शख्स की मौत, टूटेगी अभिरा; कटेगा कई कलाकारों का पत्ता

ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगा नया धमाका
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान की कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट आ रहे हैं. पोद्दार परिवार कृष की वजह से काफी परेशानियों में फंसा हुआ है और परिवार को परेशानी से निकालने में अरमान लगा हुआ है. अभिरा भी उसकी मदद कर रही है और परिवार को संभाल रही है. अब कहानी में धमाका होने वाला है. 7 साल का लीप आएगा, जिसके बाद कही कलाकारों की छुट्टी शो से हो जाएगी. लेकिन उससे पहले कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट आएंगे. आइए आपको एक-एक ट्विस्ट बताते हैं.