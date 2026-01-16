Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा को मौत के घाट उतारेगी मेहर? अरमान की बर्बाद करेगी जिंदगी; बैक टू बैक आएंगे ये ट्विस्ट

1/8





ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगा धमाका Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारा तमाशा देखने के लिए मिल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान की जिंदगी में जब से मेहर आई है तब से ही बवाल हो रहा है. पोद्दार हाउस में मायरा के बर्थडे पार्टी में वानी का सच साबके सामने आ चुका है. परिवार के लोग वानी का सच जानकर हैरान है और वानी का सच जानकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई है. अब आने वाले दिनों में शो में और भी कई सारे ट्विस्ट आने वाले हैं. आइए आपको अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में बताते हैं.

अभिरा और वानी की जान को खतरा ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही देखने के लिए मिलेगा कि मेहर का सच धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है और इसी बीच मेहर अब अभिरा और वानी को दुश्मन मान लेगी. मेहर अपने पिता के सामने ये कसम खाएगी कि अगर वो जेल जाएगी तो अभिरा और वानी की लाश पर होकर जाएगी. यानी वह अभिरा और वानी पर हमला कर देगी.

अपनी ही जान खतरे में डालेगा अरमान शो में दिखाया जाएगा कि अरमान को सारा सच पता चल जाएगा और अरमान सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. ऐसे में वह खुद की जान खतरे में डाल देगा. अरमान खुद को बाथरूम में बंद कर देगा और बाथटब में पानी भरकर उसमें लेट जाएगा. इस मौके पर उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी.

वानी के खिलाफ होगी मायरा अब कहानी में नया ट्विस्ट आएगा. मायरा के मन में वानी के लिए नफरत पैदा हो जाएगी. मायरा के मन में बैठ जाएगा कि वानी की वजह से ही उसके मां बाप के बीच झगड़ा हो रहा है और इसी वजह से वह वानी को घर से बाहर करने के लिए कह देगी.

मेहर मित्तल के खिलाफ कदम उठाएगा अरमान अब अरमान का शो में नया अवतार देखने के लिए मिलेगा. अरमान अभिरा की बातों पर विश्वास करेगा और वह सीधा मिस्टर मित्तल के ऑफिस पहुंच जाएगा. यहां पर वह मेहर मित्तल के खिलाफ अपनी बात कहेगा. वह मेहर मित्तल के केस को फिर से शुरू करने का फैसला मिस्टर मित्तल को बताएगा.

कोर्ट में होगा अरमान और मेहर का आमना-सामना अब अरमान मेहर को सीधा कोर्ट में घसीट लेगा. वह इस बात की तह तक पहुंचेगा कि मेहर ने सच में वानी के पापा का खून किया है या नहीं... इस ट्विस्ट के बीच काफी सारा ड्रामा होगा.

मकर संक्रांति के जन्म में डूबेगा पोद्दार परिवार इस पूरे ड्रामे के बीच पोद्दार परिवार में जश्न का माहौल होगा. सभी लोग मकर संक्रांति के जश्न में डूबेंगे. इस दौरान पोद्दार परिवार के लोगों के बीच पतंगबाजी का कंपटीशन होगा, जिसमें संजय फूफा सा हार जाएंगे.

