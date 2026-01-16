Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा को मौत के घाट उतारेगी मेहर? अरमान की बर्बाद करेगी जिंदगी; बैक टू बैक आएंगे ये ट्विस्ट

ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगा धमाका
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 7 Maha Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारा तमाशा देखने के लिए मिल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान की जिंदगी में जब से मेहर आई है तब से ही बवाल हो रहा है. पोद्दार हाउस में मायरा के बर्थडे पार्टी में वानी का सच साबके सामने आ चुका है. परिवार के लोग वानी का सच जानकर हैरान है और वानी का सच जानकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई है. अब आने वाले दिनों में शो में और भी कई सारे ट्विस्ट आने वाले हैं. आइए आपको अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में बताते हैं.