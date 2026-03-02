Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: होली पर होगा धमाका, विद्या के सामने रोमांस करेंगे अरमान-अभिरा; क्या करेगी मायरा?

ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगा होली धमाका
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai BTS Photos: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में होली के मौके पर धमाका होने वाला है. सीरियल का एक प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें दिखाया गया है कि पोद्दार्स की होली सेलिब्रेशन के बीच अभिरा पहुंच जाएगी और वहां पर अभिरा मेहर के बीच काफी बहस होगी, लेकिन अब सेट से कुछ बीटीएस फोटोज सामने आई हैं, जिसे देखकर फैंस खुश हो गए हैं. सीरियल में होली के मौके पर धमाका होने वाला है. अरमान और अभिरा एक बार फिर बहकते हुए नजर आएंगे और ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा.