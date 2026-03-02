Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: होली पर होगा धमाका, विद्या के सामने रोमांस करेंगे अरमान-अभिरा; क्या करेगी मायरा?

1/8





ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगा होली धमाका Yeh Rishta Kya Kehlata Hai BTS Photos: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में होली के मौके पर धमाका होने वाला है. सीरियल का एक प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें दिखाया गया है कि पोद्दार्स की होली सेलिब्रेशन के बीच अभिरा पहुंच जाएगी और वहां पर अभिरा मेहर के बीच काफी बहस होगी, लेकिन अब सेट से कुछ बीटीएस फोटोज सामने आई हैं, जिसे देखकर फैंस खुश हो गए हैं. सीरियल में होली के मौके पर धमाका होने वाला है. अरमान और अभिरा एक बार फिर बहकते हुए नजर आएंगे और ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा.

2/8





होली पर पास आएंगे अरमान और अभिरा टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभिरा दूर दूर है लेकिन मेकर्स होली स्पेशल में नया ट्विस्ट लाने वाले हैं. अरमान और अभिरा पास आते हुए नजर आएंगे, जिससे फैंस खुश हैं.

3/8





साथ होली खेलेंगे अरमान और अभिरा ये रिश्ता क्या कहलाता है के होली स्पेशल की कुछ फोटोज सामने आई हैं, जिसमें अरमान और अभिरा एक दूसरे के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों से साफ है कि अरमान और अभिरा इस बार भी साथ में होली खेलने वाले हैं.

4/8





होली पर एक दूसरे में खो जाएंगे अरमान और अभिरा ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट से सामने आई तस्वीरों से साफ है कि अरमान और अभिरा होली के मौके पर एक दूसरे में खोने वाले हैं. दोनों के बीच तनाव कम होता हुआ नजर आएगा और दोनों रोमांस करेंगे.

5/8





अभिरा के करीब जाएगा अरमान इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि अरमान अभिरा के करीब जा रहा है और अभिरा भी इस मोमेंट में खोई हुई है. दोनों की आंखें बंद हैं. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अभिमान फैंस के बीच तहलका मचा रही है.

6/8





अरमान को रंग लगाएगी अभिरा इस तस्वीर में अभिरा अरमान को रंग लगा रही है लेकिन इसमें भी दोनों का रोमांस नजर आ रहा है. अभिरा बहुत ही इमोशन के साथ अरमान को रंगती है और अरमान भी इस चीज को फील करता दिख रहा है. ये मोमेंट दोनों के लिए काफी ज्यादा खास है.

7/8





ये रिश्ता क्या कहलाता है में होली पर मेकर्स खेलेंगे खेल सीरियल में अभिरा और अरमान एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन होली पर दोनों अचानक ही करीब आ जाएंगे. ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभिरा और अरमान का ये मिलन शायद सपने में होने वाला है. दोनों ही होली पर एक दूसरे के साथ होने वाला ख्वाब देखेंगे. जो कुछ पल के लिए फैंस को खुश करने वाला होगा.

8/8



