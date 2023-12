Yeh Rishta Kya Kehlata Hai छोड़ते ही इन 9 स्टार्स की फूटी किस्मत, हिट शो के लिए दर-दर भटकने पर हुए मजबूर These Actors Did Not Get Hit Shows After Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को समय के साथ कई एक्टर्स ने छोड़ा है। आज हम आपको उन कलाकारों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने इस शो के बाद दूसरा हिट सीरियल नहीं दिया।