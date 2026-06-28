अरमान को खोज निकलेगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, विद्या और कावेरी को पता चल गया है कि अरमान बीमार है. वहीं अरमान अपना घर छोड़कर मसूरी चला गया है. ऐसे में अभिरा भी अपने पति की तलाश में निकल गई है. मायरा की मदद से अभिरा ने अरमान का पता निकाल लिया है. हालांकि दोबारा मिलने के बाद भी अरमान अभिरा से दूरी बनाएगा. इसी बीच सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अरमान और अभिरा शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इन दोनों की शादी में पूरा पोद्दार परिवार शामिल होने वाला है.