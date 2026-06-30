बार-बार शादी करके थक नहीं रहे हैं अभिरा अरमान

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय अरमान की सर्जरी की तैयारी चल रही है. अभिरा ने अरमान को सर्जरी के लिए मना लिया है. इसी के साथ परिवार ने ऐलान कर दिया है कि अब वो अभिरा और अरमान की शादी करवाकर ही दम लेंगे. हालांकि अभिरा और अरमान के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली है. अरमान के भूलने की आदत उसे परेशान करने वाली है. इसी बीच अभिरा और अरमान की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके बारे में जानकर फैंस को भी सदमा लग जाएगा. हालांकि इन सब ड्रामों के बीच में अभिरा और अरमान की फिर से शादी हो जाएगी. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अभिरा और अरमान की शादी की तस्वीरें दिखाने वाले हैं.