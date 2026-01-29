Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 8 साल का Leap आते ही कटेगा इन 4 कलाकारों का पत्ता, TRP के लिए मेकर्स ने खेला बड़ा दांव

ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीप के बाद कटेगा इन 4 स्टार्स का पत्ता
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai This 4 Actors Exit The Show: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में 8 साल का लीप आने वाला है और कहानी एकदम से पूरी तरह बदलने वाली है. सीरियल में अभिरा और अरमान एक बार फिर अलग हो जाएंगे और दोनों के पास नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी. शो के नए प्रोमो के मुताबिक, अरमान मायरा के साथ रहेगा और वाणी के हिस्से में अभिरा आएगी. अभिरा वाणी की मां बन जाएगी. इस कहानी में ढेर सारा ड्रामा होगा लेकिन उससे पहले शो की कास्ट में बदलाव आएगा. लीप के साथ कई कलाकारों का पत्ता शो से कट जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि शो में कौन से चार कलाकार लीप के बाद नजर नहीं आएंगे.