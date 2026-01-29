Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 8 साल का Leap आते ही कटेगा इन 4 कलाकारों का पत्ता, TRP के लिए मेकर्स ने खेला बड़ा दांव

1/8





ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीप के बाद कटेगा इन 4 स्टार्स का पत्ता Yeh Rishta Kya Kehlata Hai This 4 Actors Exit The Show: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में 8 साल का लीप आने वाला है और कहानी एकदम से पूरी तरह बदलने वाली है. सीरियल में अभिरा और अरमान एक बार फिर अलग हो जाएंगे और दोनों के पास नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी. शो के नए प्रोमो के मुताबिक, अरमान मायरा के साथ रहेगा और वाणी के हिस्से में अभिरा आएगी. अभिरा वाणी की मां बन जाएगी. इस कहानी में ढेर सारा ड्रामा होगा लेकिन उससे पहले शो की कास्ट में बदलाव आएगा. लीप के साथ कई कलाकारों का पत्ता शो से कट जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि शो में कौन से चार कलाकार लीप के बाद नजर नहीं आएंगे.

अंजु जाधव Anju Jadhav शो में नहीं आएंगी नजर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अंजु जाधव मेहर का रोल निभा रही हैं, जो एकदम साइको है और अपने गुस्से में पागल होकर एक मर्डर कर चुकी है. सीरियल में लीप से पहले मेहर का रोल खत्म हो जाएगा. अभिरा मेहर की सच्चाई सामने लाने में लगी है. जल्द ही मेहर की सच्चाई अरमान के सामने आएगी.

सैयद जफर अली Syed Zafar Ali ये रिश्ता क्या कहलाता है से होंगे बाहर सीरियल में सैयद जफर अली मिस्टर मित्तल का रोल निभा रहे हैं, जो साइको मेहर के पापा है और वह अपनी बेटी के प्यार में पागल है. मिस्टर मित्तल अपनी बेटी की हर करतूत को छुपाने में लगा रहता है और इस वजह से वह अरमान को भी बेवकूफ बनाता है. अब मेहर के साथ ही उसके पापा भी शो से गायब होंगे.

मयांशी वर्मा Mayanshi Verma लीप के बाद होंगी बाहर इस सीरियल में मयांशी वर्मा अरमान और अभिरा की बेटी बनी वाणी का रोल निभा रही हैं. शो में मायरा एक समय पर सबसे क्यूट बच्चा था लेकिन उसके आने से पोद्दार हाउस में काफी कुछ बदल गया है. अब मयांशी शो में दिखाई नहीं देंगी.

उर्वा रुमानी URVA .RUMANI का भी कटेगा पत्ता इस सीरियल में उर्वा रुमानी का रोल भी काफी खास है. उर्वी शो में मायरा का रोल निभा रही है और मायरा कहानी में आतंक मचा चुकी है. वह सीरियल में अभिरा और अरमान को अलग करने की वजह बन सकती है. लीप के बाद अब सीरियल में अब उर्वा नजर नहीं आएंगी. शो में बड़ी मायरा दिखाई देंगी.

ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगी नए कलाकारों की एंट्री टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में 8 साल के लीप के बाद कहानी पूरी तरह बदल जाएगी. ऐसे में मेकर्स कास्टिंग भी बदलाव करने वाले हैं. शो में कई नए कलाकार एक साथ नजर आएगा. इस दौरान अरमान अभिरा की कहानी को कुछ समय के लिए थोड़ा साइड कर दिया जाएगा.

क्या लीप से बढ़ेगी ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीआरपी अब सवाल उठता है कि क्या अभिरा और अरमान की कहानी में लीप लाकर मेकर्स टीआरपी को बढ़ा सकते हैं. शो टीआरपी के चार्ट से टॉप 5 से काफी पहले ही बाहर हो गया है. ऐसे में मेकर्स टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लीप का दांव चल रहे हैं.

