Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: 8 साल बाद अभिरा को सड़क पर लाएगा अरमान, गुस्से की आग में बर्बाद करेगा जिंदगी?

ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा तूफान Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान की जिंदगी 8 साल आगे बढ़ गई है. दोनों ही अपनी अपनी बेटियों के साथ खुश होने की कोशिश कर रहे हैं. अभिरा वाणी के साथ है, जो अब मुक्ति बन गई है. वहीं, अरमान मायरा का ध्यान रख रहा है, लेकिन सीरियल में अरमान और अभिरा दूर दूर नहीं रहने वाले. शो में एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट आएंगे जिससे दोनों का सामना होगा. इसी ट्विस्ट से पहले सेट से अभिरा और मुक्ति की कुछ फोटोज आई हैं, जिससे अपकमिंग ट्विस्ट का हिंट मिल गया है.

अकेले जिंदगी काट रही है अभिरा अभिरा पोद्दार हाउस को छोड़ चुकी है और अब कहानी में वह अकेले रह रही है. अभिरा की जिंदगी में अभी भी ड्रामे खत्म नहीं हुए हैं. कई परेशानियां अभिरा की जिंदगी में है.

मुक्ति के लिए तकलीफ झेलेगी अभिरा शो में अभिरा मुक्ति की जिंदगी बनाने में लगी है. वाणी यानी मुक्ति अभिरा को मां मान चुकी है और अब अभिरा जैसे तैसे मुक्ति का एडमिशन उसके ड्रीम स्कूल में करवाना चाहती है, जिसके लिए वह आने वाले एपिसोड में हाथ पैर मारती दिखाई देगी.

अपनी मां के लिए टेड़े रास्ते अपनाएगी मुक्ति अभिरा मुक्ति की जान है और अब मुक्ति अपनी मां को खुश करने के लिए टेड़े रास्ते भी अपनाने के लिए तैयार है. मुक्ति अभिरा को खुश करने के लिए झूठ बोलेगी. वह साफ कहेगी कि मां को खुश करने के लिए वह कई ऐसे झूठ बोल सकती है.

अभिरा से दूर होगी मुक्ति कहानी में नया ट्विस्ट आएगा. अभिरा मुक्ति को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना चाहती है और इसी वजह से मुक्ति उदास नजर आएगी. ऐसे में आने वाले दिनों में मुक्ति और अभिरा दूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं.

अभिरा की जिंदगी में होगी अरमान की एंट्री अब अभिरा की जिंदगी में अरमान की एंट्री होने वाली है. 8 साल से दोनों मिले नहीं है, लेकिन अभिरा जिस चॉल में रहती है, उसे खाली करवाने के लिए अरमान आगे आएगा. अरमान उस महिला से बात करने आएगा, जो चॉल वालों की लीडर बनी हुई है और ये महिला अभिरा ही है.

अरमान और अभिरा की टक्कर अब इस बात में कोई शक नहीं है कि अरमान से मिलकर अभिरा की जिंदगी में तूफान आने वाला है. अरमान अभिरा का घर खाली करवाने आएगा. इस वजह से अभिरा और अरमान में एक बार फिर टकराव देखने के लिए मिलेगा.

