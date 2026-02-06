Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: 8 साल बाद अभिरा को सड़क पर लाएगा अरमान, गुस्से की आग में बर्बाद करेगा जिंदगी?

ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा तूफान
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान की जिंदगी 8 साल आगे बढ़ गई है. दोनों ही अपनी अपनी बेटियों के साथ खुश होने की कोशिश कर रहे हैं. अभिरा वाणी के साथ है, जो अब मुक्ति बन गई है. वहीं, अरमान मायरा का ध्यान रख रहा है, लेकिन सीरियल में अरमान और अभिरा दूर दूर नहीं रहने वाले. शो में एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट आएंगे जिससे दोनों का सामना होगा. इसी ट्विस्ट से पहले सेट से अभिरा और मुक्ति की कुछ फोटोज आई हैं, जिससे अपकमिंग ट्विस्ट का हिंट मिल गया है.