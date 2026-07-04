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Alpha Review: बकवास स्क्रिप्ट और कमजोर एक्शन, Alia Bhatt और Sharvari Wagh ने मिलकर उड़ाई स्पाई यूनिवर्स की धज्जियां

Alia Bhatt Bobby Deol Sharvari Wagh Film Alpha Review: लॉर्ड बॉबी, आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई एक्शन फिल्म ने 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है. चलिए जानते हैं कि आखिर फिल्म 'अल्फा' को देखने के लिए क्यों सिनेमाघरों में जाना चाहिए.

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By: Shivani Duksh | Published: July 4, 2026 12:22 PM IST
Alpha Review: बकवास स्क्रिप्ट और कमजोर एक्शन, Alia Bhatt और Sharvari Wagh ने मिलकर उड़ाई स्पाई यूनिवर्स की धज्जियां

Alpha Review: बकवास स्क्रिप्ट और कमजोर एक्शन

Alia Bhatt Bobby Deol Sharvari Wagh Film Alpha Review: बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की स्पाई मूवी 'अल्फा' (Alpha) रिलीज कर दी गई है. यशराज फिल्म्स की इस मूवी को बनाने में करीब 100-130 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है. रिलीज के बाद से ही लोग इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आलिया भट्ट मेन लीड के तौर पर नजर आ रही हैं. आलिया भट्ट के अलावा फिल्म में ऋतिक रोशन, बॉबी देओल और शारवरी वाघ भी नजर आ रहे हैं. अगर आप ये फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आलिया भट्ट की ये फिल्म पर आखिर कितनी मेहनत की गई है. आपको थिएटर में जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए या फिर नहीं...

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रेटिंग: 2 1/2
फिल्म रिव्यू : अल्फा
निर्देशक : शिव रावेल
कास्ट : आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, बॉबी देओल, अनिल कपूर और शारवरी वाघ
अवधि : 2 घंटे 20 मिनट

क्या है अल्फा की कहानी?

आलिया भट्ट ने फिल्म अल्फा में सीता का करिदार निभाया है जो कि कर्नल फतेह (बॉबी देओल) का एक मोहरा है. फिल्म में सीता को पता चलता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है. सच पता चलने के बाद सीता अपनी बिछड़ी बहन दुर्गा (शर्वरी) के साथ कर्नल फतेह के पीछे पड़ जाती है. सीता बागी बन जाती है. अब कैसे सीता अपने बचपन को बर्बाद करने वालों को सबक सिखाती है यही अल्फा की कहानी है.

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क्या है अल्फा में खास?

फिल्म अल्फा की कहानी को अच्छे से गढ़ने की बहुत कोशिश की गई है. बॉबी देओल ने फिल्म अल्फा में बेहतरीन काम किया है. वहीं शारवरी वाघ का काम भी जबरदस्त लग रहा है. हालांकि फिल्म अल्फा में शारवरी को थोड़ा और स्पेस मिलता तो मजा आता. वहीं फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो आपको पसंद आएगा. फिल्म अल्फा में आपको बैकग्रांउड भी काफी पसंद आएगा.

अल्फा में कहां रह गई कमी?

फिल्म अल्फा के बहुत से सीन्स अलग अलग-अलग फिल्मों से प्रेरित लगते हैं, जिनको देखकर लगता है कि इस सीन को कहीं तो देखा है. फिल्म की स्क्रिप्ट भी थोड़ी कमजोर लगती है, फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि इतने एक्शन की जरुरत नहीं थी. आलिया भट्ट ने एक्शन सीन्स में मेहनत की है लेकिन सीन्स में पता चल रहा है कि एक्शन करना उके बस की बात नहीं है.

फिल्म अल्फा का लास्ट वर्डिक्ट

अगर आप स्पाई थ्रिलर देखने के शौकीन है तो आपके पास अल्फा से भी बेहतर ऑप्शन मौजूद है. अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा. उसके बाद भी अगर आपको एक्शन थ्रिल देखने का मन हो तभी सिनेमाघर की तरफ रुख कीजिएगा. हो सकता है कि ये फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरी न उतर पाए, एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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