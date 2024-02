बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' काफी समय से चर्चा में बनी हुई है और लोग इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। फाइनली 23 फरवरी को फिल्म 'आर्टिकल 370' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यामी गौतम की इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' को देखने के बाद लोग ट्विटर पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इस फिल्म को लेकर आ रहे रिएक्शन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यामी गौतम की एक्टिंग खूब पसंद आ रही है। आइए जानते हैं कि यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' को लेकर लोगों ने क्या-किया रिएक्शन दिए हैं। Also Read - Entertainment News Today: तलाक की खबरों पर क्या बोलीं दिव्या खोसला? पीएम मोदी ने दी रकुल प्रीत को शादी की बधाई

यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और लोगों ने इसे देखने के बाद रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। फिल्म 'आर्टिकल 370' लोगों को पसंद आ रही है और इसके साथ ही यामी गौतम की एक्टिंग ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस फिल्म को लेकर इस तरह से रिएक्शन दिए हैं। देखें ट्वीट्स...

Request to all Nationalist ?

I watched Superb movie #Article370 on special screening.

Please watch this movie as portrays a pivotal moment in Bharat's history

The NIA officer roll of @yamigautam ji is fantastic

it showcases the courage of Modi Govt & dedication of field officers pic.twitter.com/R2E8zyAhwq

— Anil_Jacob_IV?? (@follow_amj) February 23, 2024