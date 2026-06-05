Bandar X Review: Bobby Deol की 'बंदर' ने मचाया धमाल, लोग बोले- 'ओटीटी पर आने का इंतजार मत करना'

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर बॉबी देओल (Bobby Deol) की फिल्म 'बंदर' (Bandar) का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसके बड़े पर्दे पर आने का इंतजार कर रहे थे. 5 जून यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' को देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है और बता रहे हैं कि वह काफी एंटरटेन हो रहे हैं. यहां तक कि लोगों ने कहा कि फिल्म को ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार ना करें.
डायरेक्टर अनुराग कश्यप के काम की तारीफ हो रही है. फिल्म 'बंदर' को लेकर आए रिएक्शन से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. बॉबी देओल की फिल्म को लेकर एक यूजर ने लिखा है, 'अगर सिनेमा के लवर हैं तो बंदर देखनी चाहिए. बेहतरीन मूवी बनाई है. अनुराग कश्यप और बॉबी देओल ने जबरदस्त काम किया है.' एक यूजर ने लिखा है, 'इस फिल्म को देखने के लिए ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार ना करें.' इस तरह से फिल्म 'बंदर' को लेकर लोग रिएक्शन दे रहे हैं.
If you love cinema, do yourself a favour and watch #Bandar
What a fantabulous movie raising pertinent issues regarding biased laws in society.
Anurag Kashyap, what a genius filmmaker you are. Bobby Deol, mad respect for you
Don't miss. Highly Recommended. pic.twitter.com/Wl6sfT7T8R
— Lord Father (@LordFatherr) June 5, 2026
BANDAR???
OG Bollywood IS BACK!!!
Bobby Deol’s CAREER-BEST as fallen superstar Samir Mehra. Anurag Kashyap goes DARK, RAW, UNFILTERED.
Courtroom drama+media trial + truth vs power.
4/5⭐“Don’t wait for OTT”
In theaters NOW. Go WATCH. #Bandar #BobbyDeol #AnuragKashyap pic.twitter.com/o8bQU1zDVD
— Pramod Kumar Saxena (Astrologer & Bloger) (@PramodKuma79446) June 5, 2026
#Bandar Hit movie #bobbydeol ??
— अर्जुन (@riti__shukla123) June 4, 2026
फिल्म 'बंदर' में बॉबी देओल ने समीर मेहरा नाम के शख्स का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें वह एक लड़की के प्रेम में पड़ते हैं और सबकुछ सही चल रहा होता है. फिर समीर मेहरा की प्रेमिका उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है. बताते चलें कि बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' का वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ है. ये दोनों मूवीज 5 जून यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. अब देखने वाली बात होगी कि दोनों मूवीज में कौन सी ज्यादा कमाई करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.