Bell Bottom Twitter Review: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर 'बेल बॉटम' (Bell Bottom) 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस फिल्म में अक्षय के साथ वाणी कपूर (Vaani Kapoor), लारा दत्ता (Lara Dutta) और हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) मुख्य भूमिकाओं में हैं। 'बेल बॉटम' देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली बड़ी हिंदी फिल्मों में से एक है। मेकर्स ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से लगे लॉकडाउन को हटने के बाद फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला लिया। इस फिल्म को देखने के लिए फैंस की ओर पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है

अक्षय कुमार और वाणी कपूर स्टारर फिल्म 'बेल बॉटम' कई लोगों ने देख ली है और वे सभी ट्विटर पर फिल्म को लेकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने फिल्म के बाद लिखा, 'अक्षय कुमार की बेल बॉटम देखी। एक बार फिर अक्षय अपनी मेहनत से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। मैं इस फिल्म को 4 स्टार देता हूं।'

Watched #BellBottom of Akshay Kumar. Again Akshay win the heart with dedication of work. Rating-4 Star. — Shiv Om Gupta (@shiv_om_gupta) August 18, 2021

Good WoM for #AkshayKumar's #BellBottom from its premiere today. BELL BOTTOM STORM TOMORROW pic.twitter.com/qAuVVvtGTq — Rushikesh Suryawanshi (@Rushike08834967) August 18, 2021

#BellBottom is MASSSSSSS till interval! Balanced emotions, sufficient humour, fast pace & a scene which would bring single screens upside down. @akshaykumar back to the ground where he knows how to hit the ball out of the park. #AkshayKumar #BellBottom #BellbottomInCinemasAug19 — Umesh Punwani (@PunwaniUmesh) August 18, 2021

Breaking news -

1pm update : #BellBottom advance booking crossed 2cr

yes #bellbottom total advance booking 2.07cr??

duniya ka sabse bada megastar #AkshayKumar mass ?? — SUPERMAN (@kattar_Akkians) August 18, 2021

Positive WOM will surely help #BellBottom to earn more on box office. Akki's stardom and Positive wom is the key factor for It BELL BOTTOM STORM TOMORROW — Anubhav . (@_AnubhavAS) August 18, 2021

#BellBottom 'A proud & immensely gripping thriller...' - RJ #DivyaSolgama (4/5)#AkshayKumar is terrific & shines high all over. Kudos to the producers writers & director for making this BIG SCREEN entertainer Detailed review coming soon.... pic.twitter.com/lh39BjiBBl — RJ?️9⃣ Divya (दिव्य) Solgama (@DIVYASOLGAMA) August 18, 2021

Arjun chaurdhary (journalist) also my friend who watched #BellBottom in surat said movie is excellent. Movie is made for both single screen and multiplex audience . Akki and his mother jodi brings lots of emotions. he gave 4/5 BELL BOTTOM STORM TOMORROW — #BellBottom 19th Augustᵇᵉˡˡᵇᵒᵗᵗᵒᵐ (@akkiwood_mania) August 18, 2021

फिल्म की कहानी को 80 के दशक में सेट किया है, जब खालिस्तानी आतंकियों द्वारा एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक अंडर कवर ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, जिसका कोड नेम बेल बॉटम होता है। इस फिल्म में अक्षय कुमार हाईजैक हुए भारतीय विमान के 210 यात्रियों को बचाते हुए नजर आएंगे। लारा दत्त फिल्म में भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की भूमिका में दिखाई देंगी। बीते दिनों रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर लारा दत्ता के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद सभी ने उनकी खूब तारीफ की थी।