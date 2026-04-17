Bhooth Bangla X Review: रिलीज होते ही अक्षय कुमार की फिल्म ने लगाई सोशल मीडिया पर आग, लोगों ने दी कितनी रेटिंग?

Bhooth Bangla X Review: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने लंबे समय बाद बॉक्स ऑफिस पर वापसी कर ली है. आज उनकी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. बीते दिन फिल्म 'भूत बंगला' के पेड रिव्यूज रखे गए थे. पेड रिव्यूज देखने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है. लोग लगातार सोशल मीडिया पर फिल्म 'भूत बंगला' के बारे में बात कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि फिल्म 'भूत बंगला' एक शानदार फिल्म है जो कि लोगों को खूब हंसा रही है. फिल्म 'भूत बंगला' के बारे में बात करते हुए एक यूजर ने लिखा, आखिरकार अक्षय कुमार ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया है. प्रियदर्शन ने इस बार भी लोगों का दिल नहीं तोड़ा है. ये फिल्म शानदार है. एक दूसरे यूजर ने लिखा, अक्षय कुमार और प्रियदर्सन ने मिलकर दशक की सबसे बेहतरीन हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाई है. ये बेस्ट ओरिजनल फिल्म्स में से एक है. फिल्म के ट्रेलर में तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया है. थिएटर में आपको जाकर पता चलेगा कि अक्षय कुमार ने आखिर किया क्या है. ये एक ऐसी फिल्म है जिसे जरूर देखा जाना चाहिए. अक्षय कुमार इस बार हॉरर कॉमेडी फिल्म को एक नए लेवल पर ले गए हैं. इतना ही नहीं कुछ यूजर्स ने तो इंटरवल होने से पहले ही अक्षय कुमार की फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताना शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि मूड हल्का करने के लिए ये फिल्म बेहतरीन है.
फिल्म 'भूत बंगला' देगी धुरंधर 2 को मात?
जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' की तारीफ कर रहे हैं उस हिसाब से तो धुरंधर 2 की हालत पतली होती नजर आ रही है. एक समय था जब अक्षय कुमार बार-बार अपनी फिल्म की रिलीज डेट को बढ़ा रहे थे. अब जब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है तो आते ही इसने बवाल मचा दिया है. माना जा रहा है कि भूत बंगला धुरंधर 2 को कड़ी टक्कर देने वाली है. वैसे भी इस फिल्म की कमाई समय के साथ कम होती चली जा रही है.
#BhootBangla
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Thank You OGs #Priyadarshan and #AkshayKumar for Giving us the
Best Original Comedy Horror Thriller This Decade
Trailer is 1% , Watch the Movie in Theatres to Experience the Rest 99%
A MUST WATCH ENTERTAINER THAT TAKES COMEDY AND HORROR TO THE NEXT… pic.twitter.com/vdtBcojwwt
— Amit Biswas - Bharat Unfiltered ✍️ (@kumar3798) April 16, 2026
#BhootBangla finally OG @akshaykumar is back. Go for it. Priyadarshan doesn't disappoint as always. All actors ? Asrani Ji ? pic.twitter.com/xN5g1sXjrk
— मयूर Kashyap ?? (@MayurKashyap) April 16, 2026
Where were you Akshay all these years ? Unexpected !
Good movie ?? #bhootbangla #bhootbanglareview pic.twitter.com/zUcIctsnVU
— filmy kunal (@KunalCh17630116) April 16, 2026
So #BhootBangla is fun. @akshaykumar in full form ?? loved his chemistry with Asrani Ji and Paresh Rawal sahab. @rajpalofficial sir was mass. Whenever he came on screen it was a laugh riot. @iWamiqaGabbi looked ❤️❤️. Story was predictable but overall a good watch. Time pass https://t.co/BAeOlfSnqU
— Rishi (@SRKsAvenger) April 16, 2026
फिल्म 'भूत बंगला' की क्या है कहानी?
फिल्म 'भूत बंगला' की कहानी मंगलपुर के शापित महल के इर्दगिर्द घूमती है. बताया जाता है कि ये महल नईनवेली दुल्हनों के लिए मनहूस है. ऐसे में यहां पर अजीबोगरीब हरकतें होती रहती हैं. अब ये अजीबोगरीब हरकतें क्या हैं ये जानने के लिए आपको भी बाकी लोगों की तरह सिनेमाहॉल की तरफ रुख करना होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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