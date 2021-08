Bhuj: The Pride Of India First Review: केवल 20 मिनट की फिल्म देखकर ही भौचक्के रह गए कोमल नाहटा, देखें ट्वीट

Bhuj- The Pride Of India First Review: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) की नई फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj: The Pride Of India) कुछ ही देर में दर्शकों के सामने होगी। इस फिल्म का इंतजार दर्शकों के बीच काफी समय से हो रहा है। भुज में भारतीय वायु सेना की वीरता और नागरिकों को शौर्य की अमरगाथा देखने को मिलेगी, जिस कारण दर्शक काफी उत्साहित हैं। Also Read - Bhuj: The Pride Of India: रिलीज से पहले दर्शकों पर छायी Ajay Devgn की दीवानगी, बोले ‘अब इंतजार नहीं होता सिंघम’

बीती रात अजय देवगन ने मुंबई में कुछ ट्रेड एनालिस्ट के लिए भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, जहां कोमल नाहटा (Komal Nahta) भी मौजूद थे। इस स्क्रीनिंग में अजय ने फिल्म के कुछ खास ही सीन्स दिखाए, जिन्हें देख कोमल नाहटा भौचक्के रह गए। कोमल नाहटा के अनुसार, भुज को बहुत बड़े स्तर पर शूट किया गया है। अजय देवगन को पता है कि किसी कहानी को बड़ा कैसे बनाया जाता है और भुज के साथ उन्होंने फिर से यह साबित किया है।

कोमल नाहटा ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘भुज ओटीटी पर रिलीज होने वाली सबसे बेहतरीन मसाला एंटरटेनर है। कोरोना के समय में ऐसी फिल्म दर्शकों के लिए ट्रीट है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस कमाल के हैं। अभिषेक दूधिया ने कमाल का डायरेक्शन किया है।’ Also Read - Shershaah से लेकर Bhuj: The Pride Of India तक, रियल लाइफ हीरोज पर आधारित हैं ये 7 अपकमिंग फिल्में, देखें LIST

‘Bhuj: The Pride Of India’ is easily the best & most commercial OTT release of the 17 pandemic months. It will just airlift you to Bhuj where the action in the film is. @DisneyPlusHS , @ajaydevgn and Abhishek Dudhaiya, you all have a big winner in your hands! pic.twitter.com/Owz8r8zEjT

— Komal Nahta (@KomalNahta) August 12, 2021