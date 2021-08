Bhuj The Pride Of India Review: 15 अगस्त आने में 2 दिन का समय भी नहीं बचा है और दर्शकों के सामने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत 2 फिल्में हैं। बीते दिन सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'शेरशाह' रिलीज हुई थी और आज अजय देवगन की 'भुज द प्राइड ऑफ इंडिया' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई है। भुज के ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा था कि इसकी कहानी में वो सारे मसाले हैं, जो एक फिल्म को हिट की श्रेणी में दाखिला दिलाते हैं लेकिन क्या दर्शकों यह अंदाजा सही साबित हुआ है? आइए बताते हैं... Also Read - Bhuj The Pride of India देख Kajol की आंखें हुई नम, बोली ‘मुझे Ajay पर गर्व है कि...’

फिल्म की कहानी:

फिल्म भुज की कहानी 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध के दौरान की है। भारतीय सेना आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेनाओं से लड़ने के लिए कमर कस रही थी, तभी पाकिस्तानी सेना ने गुजरात के भुज एयरबेस पर हमला करके भारतीय हवाई पट्टी तोड़ डाली। भारतीय वायु सेना के बहादुर सैनिकों ने भुज के लोकल लोगों के साथ मिलकर एक रात में ही इस टूटी हुई पट्टी को दोबारा तैयार किया। एक रात में हुए इस अविश्वसनीय काम की कहानी भुज में दिखाई गई है।

फिल्म की खासियत:

अजय देवगन की फिल्में तकनीकि रूप से परिपक्व होती हैं। भुज की शुरुआत से यह जाहिर हो जाता है कि इसमें शानदार एक्शन सीन्स और बेहतरीन कैमरावर्क देखने को मिलेगा। भुज के एक-एक सीन पर की गई मेहनत साफ नजर आती है। ऐसे सीन्स शूट करने के लिए अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है, जिसमें अजय देवगन और उनकी कम्पनी माहिर है।

फिल्म की नकारात्मक बातें:

1971 की लड़ाई जीतने में उस वक्त की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अहम भूमिका थी। बांग्लादेश का निर्माण करके दुनिया के नक्शे को बदलने वाली भारतीय सेना को इंदिरा गांधी का भरपूर साथ मिला था, वरना यह अमर गाथा कभी नहीं लिखी जाती। फिल्म भुज की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अजय देवगन ने यह कहानी बिना इंदिरा गांधी के बिना बताई है। जिसका असर इसकी कहानी पर पड़ा है। सिर्फ वॉर जोन के सीन्स दिखा-दिखाकर कितने समय तक दर्शकों को बांधा जा सकता है। यहीं पर भुज मात खा जाती है।

15 मिनट लम्बे वॉर सीन से शुरू हुई भुज टूटी-टूटी नजर आती है। हाल-फिलहाल में रिलीज हुई अजय देवगन की किसी फिल्म का स्क्रीनप्ले इतना खराब नहीं रहा। कलाकारों की एक्टिंग की बात करें तो कोई भी प्रभावित नहीं करता है। इसकी बड़ी वजह है किरदारों का भावनात्मक रूप से दर्शकों के साथ ना जुड़ पाना। डायरेक्टर अभिषेक दुधैया के पास कहने को दिलचस्प कहानी थी लेकिन वो बुरी तरह से फेल हुए हैं।

आखिरी फैसला:

अजय देवगन की लॉयल फैन फॉलोइंग है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब में उन्हें चाहनेवाले लाखों लोग हैं। उन्हें यही सलाह है कि सिरदर्द की गोली खाकर ही इस फिल्म को देखने के लिए बैंठे क्योंकि पहली बार देखते हुए भी मैंने सीन्स को आगे बढ़ा-बढ़ाकर भुज को पूरा किया है। भुज के एक्शन सीन्स और वॉर सीन्स अच्छे हैं लेकिन इसमें इमोशन नहीं हैं। मैं भुज को 1.5 स्टार देता हूं।