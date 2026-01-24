ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Reviews
  • Border 2 Box Office: Sunny Deol के ढ़ाई किलो हाथ के आगे नहीं टिक पाई 'धुरंधर', पहले ही दिन...

Border 2 Box Office: Sunny Deol के ढ़ाई किलो हाथ के आगे नहीं टिक पाई 'धुरंधर', पहले ही दिन हुई छप्परफाड़ कमाई

Border 2 Box Office Collection Day 1: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी की फिल्म 'गदर 2' ने रिलीज होते ही गर्दा उड़ाना शुरू कर दिया है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने पहले दिन कितने रुपए की कमाई कर डाली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 24, 2026 6:04 AM IST

Border 2 Box Office: Sunny Deol के ढ़ाई किलो हाथ के आगे नहीं टिक पाई 'धुरंधर', पहले ही दिन हुई छप्परफाड़ कमाई

Border 2 Box Office Collection Day 1: सनी देओल (Sunny Deol), दिलजीत दोसांझ (Diljeet Dosanjh) वरुण धवन (Varun Dhawan) और अहान शेट्टी (Ahan Shetty) ने इस समय बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. इन सितारों की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) रिलीज हो चुकी है. बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही इस फिल्म ने बवाल मचा दिया है. लोग ट्रक में भर-भरकर सनी देओल की फिल्म को देखने जा रहे हैं. सिनेमाघरों के बाहर सनी देओल के पोस्टर को दूध से नहलाया जा रहा है. बॉर्डर 2 के आते ही फैंस ने सनी देओल को साउथ सुपरस्टार बना दिया है. इसी बीच वो आंकड़े भी आ गए हैं जिनको देखकर सबकी आंखें फटने वाली हैं. पहले ही दिन सनी देओल की फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है. इसके साथ ही फिल्म 'बॉर्डर 2' ने धुरंधर के रिकॉर्ड तो भी तोड़ डाला है. sacnilk.com कीएक रिपोर्ट की मानें तो पहले ही दिन फिल्म 'बॉर्डर 2' ने करीब 30 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. इसी के साथ फिल्म 'बॉर्डर 2' ने धुरंधर को भी धराशाही कर दिया है. पहले दिन रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने करीब 30 करोड़ रुपए छापे थे. इस हिसाब से धुरंधर से फिल्म 'बॉर्डर 2' ने करीब 2 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए हैं.

Also Read
Sunny Deol की टॉप ओपनर बनेगी Border 2? एक्टर की मूवीज की लिस्ट में नंबर 1 है ये फिल्म

गदर 2 क नहीं पछाड़ सकी फिल्म बॉर्डर 2

फिल्म बॉर्डर 2(Border 2) को भले ही लोग अपना प्यार दे रहे हैं लेकिन ये फिल्म गदर 2 के चार्म को कम नहीं कर पाई है. सनी देओल की फिल्म गदर 2 से रिलीज के पहले ही दिन 40 करोड़ रुपए छापकर बवाल मचा दिया था. बॉर्डर 2 इस रिकॉर्ड को हात तक नहीं लगा सकी है. हालांकि आने वाले समय में फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई में इजाफा होने वाला है. वीकेंड पर लगातार तीन की छुट्टी है. सोमवार में 26 जनवरी पड़ रही है. ऐसे में लग फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर लंबी लाइन तो लगाने ही वाले हैं.

Also Read
Border 2 ने मेकर्स को किया मालामाल, जबरदस्त ओपनिंग के अलावा फिल्म ने कर ली 200 करोड़ रुपये की कमाई!

TRENDING NOW

क्या है बॉर्डर 2 की कहानी?

फिल्म 'बॉर्डर 2' की कहानी 1971 में हुई पाकिस्तान की तरफ से हुई घुसपैठ पर बनाई गई है. फिल्म में सनी देओल ने सीनियर ऑफिसर की भूमिका में नजर आएं हैं जिन्होंन वरुण धवन, अयान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ को ट्रेनिंग देते हैं. अब इस ट्रेलिंग के दौरा कैसे इन तीनों की दोस्ती होती है जो कि मौत तक साथ रहती है, बस यही फिल्म में दिखाया गया है. फिल्म के सेकेंड हाफ में पूरी जंग दिखाई गई है जहां पर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जवान पाकिस्तान से भिड़ते नजर आए. यही वजह हा जो फैंस सिनेमाघरों में काफी इमोशनल हो रहे हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Ahan Shetty Border 2 Sunny Deol Varun Dhawan